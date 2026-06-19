FURIA проти 9z: хто проходить далі, а хто пакує валізи

Чвертьфінальна стадія IEM Cologne Major 2026 почалася з протистояння між бразильським грандом FURIA та головним відкриттям турніру – південноамериканським колективом 9z. Попри статус очевидного аутсайдера, команда раніше 9z здивувала спільноту, пройшовши неочікувано далеко та впевнено здолавши низку сильних суперників на попередніх етапах. Проте у вирішальний момент досвід підопічних Габріеля "FalleN" Толедо став вирішальним фактором, пише видання HLTV.

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Матч розпочався на карті Dust2, яку обрали 9z. Бразильці виявилися не готовими до повільного стилю опонентів, програвши першу мапу з рахунком 8:13. Лише індивідуальні зусилля Юрі "yuurih" Сантоса дозволяли FURIA триматися на плаву.

Проте на Mirage та Overpass ситуація кардинально змінилася. На Mirage бразильці зуміли перехопити ініціативу, завершивши мапу 13:9 на свою користь.

На вирішальній Overpass FURIA продемонструвала непробивний захист, віддавши супернику лише шість раундів (13:6).

Це був ментальний блок для команди. Ми були в такій самій ситуації в Остіні, коли грали проти команди з нашого регіону і програли,

– прокоментував Марекс "YEKINDAR" Галінскіс, гравець команди FURIA, котра нарешті зламала своє покляття програшів.

Як пише Pley, після поразки представники 9z, які тепер їдуть додому, визнали, що втратили контроль над грою саме на початку другої мапи: "На Overpass ми вже нічого не могли вдіяти", – заявив гравець 9z Лучіано "luchov" Еррера.

9z проти FURIA на IEM Cologne Major 2026: дивіться відео

Як росіяни билися за місце у півфіналі

В іншому чвертьфіналі зустрілися представники "східноєвропейського регіону" – Aurora та BetBoom. Обидві організації мають російське коріння:

BetBoom має повністю російський склад і визначає себе як російська організація.

Aurora, заснована росіянином у Росії, зараз маскується під сербську й має повністю турецький склад, який раніше викупила в іншої команди через проблеми з законодавством у рідній країні.

У цьому протистоянні Aurora виявилася значно сильнішою, пише HLTV. Матч завершився сухою перемогою Aurora з рахунком 2 – 0 за картами (13:6 на Nuke та 13:9 на Anubis). Лідер команди Ісмаїлкан "XANTARES" Дорткардш продемонстрував чудову форму, набравши на першій мапі рейтинг 1,78.

Команда BetBoom завершила свій виступ на турнірі, тоді як Aurora вперше в історії організації вийшла до півфіналу мейджора.

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Чого чекати на турнірі далі?

Тепер на нас чекає захопливий півфінал, де Aurora зійдеться у двобої з FURIA. Цей матч визначить першого фіналіста престижного турніру. Проте чвертьфінальні баталії в Кельні ще не закінчилися. Попереду на вболівальників очікують не менш цікаві зіткнення: росіяни зі Spirit гратимуть проти G2, а Falcons спробують зупинити іменитих Vitality.

Українців на турнірі не лишилося

Для українських фанів цей турнір залишив присмак розчарування, адже всі три вітчизняні команди вже завершили боротьбу:

Найвище місце серед українців посіли Natus Vincere, які зупинилися на 9 позиції.

Колектив Monte зайняв 13 місце.

Команда B8 фінішувала на 15 сходинці.

Попри різні результати, кожен із цих колективів заробив по 20 000 доларів призових.

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Трохи деталей про IEM Cologne Major 2026