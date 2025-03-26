Легендарный игровой журнал Game Informer возобновил работу после закрытия
- Легендарный журнал Game Informer возобновил работу благодаря Gunzilla Games, сохраняя независимость.
- Game Informer планирует перезапустить печатную и цифровую версию, с акцентом на освещение игровой индустрии.
После прекращения деятельности летом прошлого года легендарный журнал о видеоиграх Game Informer официально возобновил свою работу.
Издание вернулось с полным штатом сотрудников и прежней редакционной командой, сообщает 24 Канал. Возрождение Game Informer стало возможным благодаря немецкой студии Gunzilla Games, основанной режиссером фильмов "Девятый округ" и "Гран Туризмо" Нилом Бломкампом.
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Компания выкупила права на журнал у GameStop, который закрыл издание после 33 лет работы. Gunzilla Games настояла на том, чтобы Game Informer сохранял независимость. Теперь журнал функционирует как отдельная компания – Game Informer Inc.
Комментарий главного редактора
Главный редактор Game Informer Мэтт Миллер поблагодарил новых владельцев за возможность возродить издание.
Они увидели тот же потенциал в Game Informer, который видим и мы,
– отметил Миллер.
По его словам, главной целью журнала остается освещение самых интересных игр, сохранение истории индустрии и знакомство читателей с разработчиками и игроками, которые формируют будущее гейминга.
Что изменится в Game Informer?
После возвращения Game Informer снова запустил официальный сайт. Там уже опубликовано более десятка рецензий на игры, вышедшие за время, пока издание не работало, а также рейтинг лучших проектов 2024 года.
Кроме того, редакция планирует перезапустить печатную и цифровую версию журнала, сделав его "большим и лучшим, чем раньше".
Игровая индустрия переживает период стремительных изменений. Компании продаются, закрываются или меняются и это касается различных аспектов. По мнению специалистов, например, выход GTA 6 в 2025 году может серьезно повлиять на индустрию.