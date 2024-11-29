Как найти артефакт "Корона" в STALKER 2: подробный гайд

Артефакт "Корона" в игре S.T.A.L.K.E.R. 2 является одной из самых желанных находок в Зоне. Его можно использовать для улучшения характеристик своего костюма, выполнения специального квеста или же просто выгодно продать. В этом гайде мы подробно расскажем, как найти этот ценный артефакт, что вас будет ждать на пути, и как правильно подготовиться.

Цель поиска "Короны" не одна, вы можете выполнять специальный квест, охотиться за ценными артефактами, или целенаправленно искать конкретный предмет, сообщает 24 Канал. Как бы там ни было, а мы поможем вам найти то, что нужно.

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Квест на поиск "Короны": откуда начать

Чтобы начать поиски артефакта "Корона" в рамках специального задания, нужно отправиться на локацию Затон и найти заброшенный сухогруз "Султанск" (ранее известный как "Скадовск"). Здесь у местного продавца можно получить важное задание (платят 10000 купонов). Его цель – найти и доставить артефакт "Корона".

Нужное место расположено на локации Болото, что на южнее Затона. Расстояние до этой точки составляет примерно 1,2 километра от "Султанской", поэтому путь будет относительно коротким.



Местонахождение артефакта "Корона" / Скриншот 24 Канала

Подготовка к походу и поиск артефакта и артефакта

Будьте готовы к столкновениям с мутантами: на пути могут появиться собаки и снорки, поэтому рекомендуем вооружиться дробовиком SPSA-14, взять несколько аптечек, а также не забыть о бинтах, продукты и несколько банок энергетика или воды.

На входе в болота вы найдете затонувший поезд. Пройдите узким проходом поверх него, избегая аномалий, а приблизившись к железнодорожным путям держите оружие наготове, ведь рядом с точкой интереса вас будут ждать зомбированные военные.



Точное место поиска "Короны" / Скриншот 24 Канала

В конце заброшенной железнодорожной дороги, вы увидите старый сканер НИИЧАЗ. Внутри сканера вы найдете аномалию "Корона".



Сканер содержит нужный артефакт / Скриншот 24 Канала

Что делать после нахождения артефакта?

После того как вы нашли "Корону", у вас есть несколько вариантов:

Выполнить квест вернув артефакт продавцу на "Султанской" и получить вознаграждение.

Использовать артефакт для улучшения снаряжения. "Корона" повышает характеристики физической защиты и выносливости костюма, что делает ее ценным предметом для сталкеров, которые часто попадают в стычки.

Продать другим торговцам или сталкерам. Если вы не планируете использовать "Корону", ее можно выгодно продать и получить купоны.



Характеристики артефакта "Корона" / Скриншот 24 Канала

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Как видите, "Корона" – это не только способ заработка, но и реальное преимущество в выживании в суровых условиях Зоны. Так что успехов в поисках, и счастливой охоты, сталкер!