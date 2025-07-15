NAVI снова падают в рейтинге команд от HLTV

Не прошло и месяца с момента последних перестановок в рейтинге HLTV, как мы имеем новую таблицу лидеров. К сожалению, для Natus Vincere это плохие новости, ведь они опустились вниз.

Какое место занимают NAVI в рейтинге HLTV?

Для контекста напомним, что после турнира BLAST.tv Austin Major 2025 после турнира BLAST.tv Austin Major 2025 Natus Vincere поднялись на шестое место. Команда попала в плей-офф, но проиграла Vitality. После последних изменений, внесенных HLTV 14 июля 2025 года, NAVI занимают седьмое место, пишет 24 Канал.

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В предыдущей версии рейтинговой таблицы первое место занимал победитель BLAST.tv Austin Major 2025, команда Vitality. В течение месяцев она не проигрывает ни одного своего турнира, а потому имеет огромный отрыв от своего ближайшего конкурента – MOUZ. Третье место занимали россияне Spirit, четвертое – The MongolZ, пятое – Aurora. Далее располагались Falcons, FaZe, FURIA, G2.

После последних изменений рейтинг выглядит так:

Vitality.

MOUZ.

The MongolZ.

Spirit.

Aurora.

Соколы.

Natus Vincere.

FaZe.

FURIA.

paiN.

G2 выпала из первой десятки и заняла 11 место. Ранее на этом месте была paiN, поэтому они фактически поменялись местами.

Стоит отметить, что в списке есть и другие украинские команды. Например, B8 занимает неизменное 21 место, а команда Passion UA поднялась на одну строчку до 32 места. Они обгоняют такие известные организации, как OG, fnatic и SAW. Чуть дальше, на 72 месте, находится украинская Monte.

В общем рейтинг HLTV включает в свой список 255 команд со всего мира.

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