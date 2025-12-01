Людмила Кулакова увлекается виртуальными мирами уже 17 лет – этот интерес ей привил внук. Больше всего женщине нравится жанр онлайн-шутеров. Однако война заставила ее покинуть родной город Белозерское Донецкой области, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Общественное.

Как разработчики игр осуществили мечту переселенки?

В августе военные помогли Людмиле эвакуироваться в Днепр, а впоследствии она переехала в социальное учреждение в Кировоградской области.

Во время предварительного общения с журналистами женщина рассказала, что в прифронтовом городке потеряла не только жилье, но и стационарный компьютер. Она также отметила, что является фанаткой серии игр Metro.

Этот репортаж увидели представители украинской компании, которая создала упомянутый шутер. Разработчики решили поддержать госпожу Людмилу и передали ей в подарок ноутбук.

Создатели Метро подарили пожилой геймерке игровой ноутбук – смотрите видео:

По словам геймерки, адаптация на новом месте, где она находится уже два месяца, проходила сложно. Женщина признается, что все время хотела домой, где прожила 50 лет среди родных и знакомых. Тоска по привычной жизни была настолько сильной, что игровой процесс ей даже снился. Теперь, благодаря неравнодушию разработчиков, пенсионерка сможет возобновить игру на новой технике.

Что известно об украинском шутере Metro?

Серия Metro – это всемирно известная франшиза в жанре шутера от первого лица с элементами "survival horror" и "стелса", как отмечается на странице игры в Steam. Разработкой занимается украинская студия 4A Games, основанная в Киеве (ныне штаб-квартира расположена на Мальте). Игры базируются на постапокалиптических романах писателя Дмитрия Глуховского.

Сюжет разворачивается в руинах московского метрополитена после ядерной войны, где уцелевшие люди вынуждены бороться за жизнь с мутантами и враждебными группировками.

Серия включает три основные части:

Metro 2033 (2010),

Metro: Last Light (2013),

Metro Exodus (2019).

Последняя часть, Exodus, отличается тем, что герои покидают подземелья и путешествуют постапокалиптической Россией на поезде "Аврора".

Игры славятся своей густой атмосферой, детализированным миром и сложным игровым процессом, который требует экономии ресурсов. В 2024 году также вышла Metro Awakening – спин-офф для шлемов виртуальной реальности.