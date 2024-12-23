Лучшие геймерские мемы 2024 года – от изменений в CoD до Ubisoft в Steam

2024 год войдет в историю игровой индустрии не только благодаря удачным и не очень релизам, но и через самые забавные геймерские мемы, лучшие из которых предлагаем вашему вниманию.

2024 год выдался плодотворным для индустрии виртуальных развлечений и подарил нам немало достойных проектов, полных провалов и самое главное – забавных геймерских мемов. Десятку самых рейтинговых из них на платформе Reddit, собрал для вас 24 Канал.

Интересно Пачка спичек стала главным мемом из STALKER 2: Сердце Чернобыля

10 место – Удивительные эффекты PlayStation

Количество предпочтений: 24 тысячи

"PlayStation способна создавать потрясающие эффекты" / Фото с Reddit @Dr_Dickfart

9 место – Терпение фанатов Bloodborne

Количество лайков: 26 тысяч

Вряд ли фанаты Bloodborne обрадовались новости о ремастере Horizon: Zero Dawn / Фото с Reddit @Caledor152

8 место – Времена изменились

Количество предпочтений: 28 тысяч

Когда-то: "Хорошая игра, ребята! Давайте ещё одну"; Сейчас: ""GG ezzzz no tank team diff" / Фото с Reddit @Kay-San-TheNorthStar

7 место – Возвращение Ubisoft в Steam

Количество лайков: 37 тысяч

Они всегда возвращаются / Фото с Reddit @Hoppy_Doodle

6 место – Как разозлить миллионы геймеров

Количество лайков: 41 тысяча

Valve лучше так не делать / Фото с Reddit @Hoppy_Doodle

5 место – К такому никто не готовит

Количество лайков: 44 тысячи

Печально, когда лобби некогда популярных игр пустеют / Фото с Reddit @huss2120

4 место – Лучший костюм на Хэллоуин

Количество лайков: 47 тысяч

"Братан, воскреси меня" / Фото с Reddit @Rhinooo373

3 место – Когда-то гайды выглядели совсем иначе

Количество предпочтений: 48 тысяч

"Когда заглянул в гайды старой видеоигры" / Фото с Reddit @Dr_Dickfart

2 место – "Война никогда не меняется", а настроение Call of Duty изменилось

Количество лайков: 48 тысяч

Франшиза уже не та / Фото с Reddit @Lazy-Vulture

1 место – "Олдскулы" возводит

Количество лайков: 72 тысячи

"Пожалуй, самая крутая фотография из когда-либо сделанных" / Фото с Reddit @Odd_Pirate_8756