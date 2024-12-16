Появится ли Геральт в четвертой части The Witcher

Одним из самых больших сюрпризов церемонии The Game Awards 2024 стал анонс The Witcher IV. Кинематографичный трейлер показал нам Цириллу, которая станет главной героиней как минимум одной следующей игры, взяв на себя роль ведьмачки. Но многих поклонников серии интересует другой вопрос: появится ли в игре Геральт из Ривии?

Быть или не быть

Если вы волновались, что Геральт, главный герой оригинальной трилогии, больше не появится, то студия имеет для вас хорошие новости: CD Projekt RED подтверждает его возвращение. "Он очень важен для нас и для Цири. Безусловно, он появится в игре", – говорит директор игры Себастьян Калемба. К сожалению, других деталей он не сообщил, сообщает 24 Канал со ссылкой на PC Gamer.

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Я не могу сказать вам больше, но думаю, что обещания достаточно. Мы верим, что это путешествие, эта новая сага, эта новая трилогия точно для нее [Цириллы]",

– говорит Калемба.

Представители студии также рассказали в других комментариях, что планировали сделать Цири главной героиней следующих игр еще во время работы над третьей частью игры, The Witcher 3: The Wild Hunt.

"Это было в переговорах еще тогда, когда мы делали The Witcher 3: The Wild Hunt. Собственно, она уже была персонажем, за которого можно было играть, да? Поэтому это был естественный выбор", – рассказывает исполнительный продюсер Гося Митренга.

И действительно, потягом игры мы имели возможность несколько раз играть за Цириллу, чтобы увидеть ее путь побега от всадников Дикой охоты. Мы могли сражаться, использовать способности, ездить на лошадях и выполнять несколько коротких миссий.

Студия рассматривает The Witcher IV как историю происхождения Цири. Похоже на то, что она попадет в этот мир через некоторое время после окончания предыдущей истории. Она набралась некоторого опыта и умеет охотиться на монстров, готовить и использовать эликсиры, применять ведьмачьи знаки и какую-то свою собственную магию, которую мы увидели в трейлере.

Смотрите трейлер Witcher IV: видео

Однако не ожидайте, что она уже овладела этим ремеслом в совершенстве, как Геральт. По словам Госи Митренги, именно игроки будут формировать ее опыт и то, какой ведьмачкой она станет.

Геральт был настолько определенным, что имел свой собственный кодекс, который он разрабатывал годами. Поэтому он знал, что выбирать между А, Б и В, он был действительно определенным, заземленным. Цири больше на своем пути, определяя, как она справляется с проблемами, задачами, и я думаю, что это дает нам прекрасную возможность, а также для игроков, чтобы они могли определить ее на этом пути,

– сказала исполнительный продюсер.

Дата выхода The Witcher IV еще не определена. Игра уже запущена в полномасштабное производство, но пройдет не менее нескольких лет, прежде чем фанаты смогут погрузиться в проект.