Соперница GTA 6 от выходцев из Rockstar – MindsEye получила зрелищный трейлер и дату релиза

Бывший продюсер Rockstar Лесли Бензис и его новая студия Build A Rocket Boy показали свеженький взрывной трейлер MindsEye и назвали дату релиза этой конкурентки GTA 6.

MindsEye – дебютный AAA проект от студии Build A Rocket Boy, которую основали бывшие работники легендарных Rockstar, получил новый зрелищный трейлер, где сообщили дату релиза, информирует 24 Канал.

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Зрелищная игра, но без открытого мира

В октябре 2024 года Лесли Бензис впервые анонсировал конкурента для GTA 6 – игру MindsEye, издательством которой займутся IO Interactive.

Действие этого однопользовательского приключения разворачивается в футуристическом городке Редрок, где искусственный интеллект, робототехника и нейронные имплантаты тесно вошли в жизнь общества. Главный герой – спецназовец Джейкоб Диас, который из-за провалов в памяти жаждет раскрыть тайны своего прошлого.

Трейлер игры – смотрите видео

Проект заявлен как линейная приключенческая игра с акцентом на сюжет и кинематографические сцены.

Несмотря на это разработчики также обещают "высокооктановую" езду и взрывные бои.

В конце последнего трейлера MindsEye появляется дата релиза, которую назначили на 10 июня 2025 года для PS5, Xbox Series S/X и ПК.