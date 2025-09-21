В сети появилась модификация под названием Fusionx Fix, которая исправляет многострадальную ПК версию Grand Theft Auto 4 и позволяет пройти проект без всех его технических недостатков.

GTA 4 остается одной из самых недооцененных видеоигр, в частности из-за проблем с производительностью на ПК, которые в свое время стали серьезной проблемой для Rockstar, сообщает 24 Канал со ссылкой на Gamerant.

Наконец игра будет работать так, как должна была изначально?

Хотя сами фанаты не раз проявляли инициативу исправить недостатки проекта, отсутствие официальных инструментов от разработчиков значительно повлияло на количество и качество модификаций для Grand Theft Auto 4.

Вместе с тем, на днях в сети появился новый мод под названием Fusion Fix, который "имеет целью исправить широкий спектр технических проблем, ошибок и ограничений игры, которые не были решены в официальных обновлениях".

На сайте модификации есть обширный список исправлений и работа энтузиастов действительно впечатляет, ведь некоторые из проблем были в игре почти 17 лет, с самого момента ее релиза.

Возможно, учитывая такой приятный "подарок" всем фанатам серии, сейчас самое время начать новое прохождение Grand Theft Auto 4, хотя бы чтобы облегчить ожидание GTA 6.

