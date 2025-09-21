Модифікація для GTA 4 виправляє помилки, які залишалися у грі майже 17 років
- Модифікація Fusionx Fix виправляє технічні проблеми в ПК версії Grand Theft Auto 4, які залишалися невирішеними майже 17 років.
- Мод має на меті усунути широкий спектр помилок та обмежень гри, які не були виправлені в офіційних оновленнях.
У мережі з'явилася модифікація під назвою Fusionx Fix, яка виправляє багатостраждальну ПК версію Grand Theft Auto 4 та дозволяє пройти проєкт без усіх його технічних недоліків.
GTA 4 залишається однією з найбільш недооцінених відеоігор, зокрема через проблеми з продуктивністю на ПК, які свого часу стали серйозною проблемою для Rockstar, повідомляє 24 Канал з посиланням на Gamerant.
Нарешті гра працюватиме так, як мала з самого спочатку?
Хоча самі фанати не раз проявляли ініціативу виправити недоліки проєкту, відсутність офіційних інструментів від розробників значно вплинула на кількість та якість модифікацій для Grand Theft Auto 4.
Разом з тим, днями у мережі з'явився новий мод під назвою Fusion Fix, який "має на меті виправити широкий спектр технічних проблем, помилок та обмежень гри, які не були вирішені в офіційних оновленнях".
На сайті модифікації є розлогий список виправлень і робота ентузіастів справді вражає, адже деякі з проблем були в грі майже 17 років, з самого моменту її релізу.
Трейлер Fusion Fix – дивіться відео
Можливо, з огляду на такий приємний "подарунок" усім фанатам серії, зараз саме час розпочати нове проходження Grand Theft Auto 4, бодай аби полегшити очікування GTA 6.
