Девушка с обложки GTA 6 обратилась к фанатам Rockstar

Девушка, чью внешность компания Rockstar использовала на обложке Grand Theft Auto 6, обратилась с кратким заявлением к разработчикам и фанатам. Подробности – в материале.

Диджей Габриэла Чикин наслаждается невиданным притоком поклонников и даже обратилась к фанатам Rockstar в социальной сети Instagram, сообщает 24 Канал.

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Девушка с обложки GTA 6 опубликовала обращение к Rockstar?

Вскоре после появления обложки GTA 6 главной новостью стало то, что геймерам удалось найти реальную девушку, ставшую прототипом для одной из героинь "арта".

После этого венесуэльская диджейка и блогер Габриэла Чикин начала быстро набирать подписчиков в Instagram, хотя Rockstar так и не подтвердили, что действительно вдохновлялись именно ею.

Несмотря на это молчание, она решила обратиться к разработчикам и их фанатам сама.

В одном из последних постов в Instagram девушка показала себя в том же образе, который, вероятно, использовали в Rockstar, и написала несколько строк.

Ну, это может быть хороший выбор, что вы думаете?,

– спросила Чикин.

Можно смело сказать, что девушка не теряет время зря, ведь благодаря всплеску популярности она также запустила собственный благотворительный гуманитарный фонд, чтобы помогать малообеспеченным венесуэльцам.

Я хочу поблагодарить все сообщество GTA за такую любовь. Я никогда не представляла, что получу столько сообщений, комментариев и мемов,

– подытожила Габриэла в комментарии для Push Square.

Надеемся, что Чикин действительно не упустит шанс, который ей подарила судьба.