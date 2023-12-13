"Джокер из Майами" изменил цвет волос, чтобы быть еще более похожим на героя GTA 6

Лоуренс Салливан более известен как "Джокер из Майами" продолжает свой спор с Rockstar из-за одного из героев трейлера GTA 6. Чтобы быть еще более похожим на персонажа, мужчина покрасил волосы.

Американец еще раньше заявил, будто Rockstar Games для трейлера игры использовали его внешность. Чтобы уладить спор, он предложил студии выплатить ему до 2 миллионов долларов.

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Скандал "Джокера из Майами" и GTA 6

Лоуренс Салливан опубликовал в TikTok новое видео, в котором он одет в ярко-оранжевый тюремный комбинезон. Кроме того, мужчина сменил цвет волос на фиолетовый – именно таков был у героя трейлера GTA 6.

Мужчина жалуется, что представители Rockstar Games до сих пор с ним не связались. По словам "Джокера из Майами", студия только получила бесплатный пиар, указывая на популярный запрос в ютубе "gta 6 joker".

Далее Салливан предложил найти во Флориде хотя бы еще одного человека, похожего на героя трейлера GTA 6. В итоге он пригрозил Rockstar судебным иском, если студия не выйдет на связь с его адвокатами в течение трех дней.

Кроме того, Лоуренс Салливан вспомнил дело Линдси Лохан, касающееся Grand Theft Auto 5 и похожего на нее персонажа. Ее иск был отклонен в 2018 году. Впрочем, "Джокер из Майами" уверяет, что на этот раз все закончится не в пользу Rockstar.