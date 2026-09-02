Издевательство или уважение: Rockstar добавили в GTA 6 тонкую "пасхалку" на Clair Obscur Expedition 33

Самые внимательные геймеры заметили в GTA 6 чрезвычайно интересную "пасхалку", отсылающую к популярной ролевой игре Clair Obscur: Expedition 33.

Геймеры продолжают тщательно анализировать каждый кадр долгожданного расширенного обзора GTA 6, сообщает 24 Канал.

Загадочный постер за спиной геймера

Среди последних находок особое внимание фанатов видеоигр привлек черный плакат с золотистым шрифтом, который появился на экране на 17-й минуте и 27-й секунде нового видео.

На плакате отчетливо видна латинская надпись "Tenebrae Lux", которая переводится как "темный свет" или "тень и свет". Фанаты быстро провели параллель с французским выражением "Clair Obscur", что означает художественный стиль контраста света и тени и отсылающий нас к лучшей игре 2025 года.

Интересно, что сама сцена, в которой разработчики разместили плакат, оказалась довольно специфичной. Главные герои Джейсон и Люсия наблюдают через прицел за окнами соседнего многоквартирного дома, пытаясь выследить свою цель. В одной из квартир они видят парня в шлеме виртуальной реальности, который делает очень энергичные движения бедрами, очевидно, просматривая пикантный контент.

Сообщество разделилось в оценках такого шага со стороны Rockstar Games. Часть игроков убеждена, что это искренний жест уважения к коллегам по цеху.

В то же время нашлись и те, кто увидел в такой пасхальной яйце иронию или даже насмешку над поклонниками ролевых игр. Некоторые комментаторы предположили, что показывать фаната жанра RPG в несколько интимный момент – это тонкий троллинг со стороны авторов GTA.

Еще большие скептики отмечают, что это вообще может быть просто случайное совпадение, а надпись "Tenebrae Lux" – это название одноименного фильма 2014 года или просто абстрактное латинское крылатое выражение.