Самый ожидаемый блокбастер в истории игровой индустрии – GTA 6 – мог бы оказаться еще более масштабным. Разработчики рассказали, что им пришлось удалить из игры по тем или иным причинам.

Разработчики из студии Rockstar решили откровенно рассказать об элементах игрового процесса и развлечениях, которые пришлось удалить из финальной версии игры, сообщает PCGames.

От тенниса до ремонтов: что потеряла игра

В ходе разработки GTA 6 авторы опробовали множество идей, однако часть из них была отсечена еще на этапе тестирования. В частности, разработчики планировали вернуть полноценный теннис, запомнившийся игрокам еще по предыдущей части.

Однако реализация этой активности не соответствовала высоким стандартам качества студии, поэтому ее полностью отменили, как и дартс. Вместо тенниса в игре оставили мини-гольф, который прошел все внутренние проверки.

Помимо спортивных развлечений, создатели отказались от глубоких механик выживания и обустройства быта. В ранних версиях главные герои Джейсон и Люсия имели возможность полностью декорировать и меблировать собственное жилье в стиле серии The Sims.

Также авторы разрабатывали систему крафта предметов, похожую на механику игр о выживании, и добавляли возможность ползать. Однако от этих идей отказались, поскольку они не соответствовали сюжетному темпу и общей концепции игрового процесса.

Некоторые виды деятельности просто не соответствовали нашей концепции и не вписывались в мир игры,

– прокомментировал руководитель разработки Rockstar Роб Нельсон.

Под нож попали и посещения кинотеатров и театров, поскольку разработчики решили, что такие сессии не предоставляют игрокам достаточной интерактивности.

По аналогичным причинам была удалена система пополнения холодильника, ведь рутинные бытовые действия перегружали игровой процесс.

Авторы пытались найти идеальный баланс между реализмом и удовольствием от игры, ориентируясь на опыт создания Red Dead Redemption 2. В итоге им это удалось, ведь оценки GTA 6 делают ее лучшей игрой в истории.