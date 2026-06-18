Эксперты прогнозируют показатели продаж GTA 6, в которые трудно поверить

Пока Rockstar Games только готовится к выпуску GTA 6, аналитики уже пытаются оценить масштаб предстоящего релиза. Новые прогнозы свидетельствуют о том, что игра может установить рекорд, которого индустрия видеоигр ещё не видела.

Несмотря на то, что до выхода Grand Theft Auto VI остаётся ещё несколько месяцев, вокруг игры уже сформировался беспрецедентный интерес. Именно поэтому специалисты Piper Sandler попытались оценить возможные стартовые продажи будущего блокбастера от Rockstar Games, пишет WCCFTECH.

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Согласно их прогнозу, в первый день после выхода GTA VI может разойтись тиражом в 46 миллионов копий. Причём сами аналитики называют такую оценку "консервативной".

Если прогноз оправдается, новинка превзойдет достижения GTA V более чем в четыре раза. Для сравнения: предыдущая часть серии после релиза в сентябре 2013 года продалась тиражом 11,2 миллиона копий за первые сутки. Тогда этот результат вошёл в Книгу рекордов Гиннесса как новый рекорд индустрии видеоигр.

На чем основан прогноз?

В Piper Sandler не просто предположили возможный успех игры, а попытались подкрепить оценки статистическими данными. Для анализа они использовали информацию о запуске 18 крупных игр, вышедших в течение последних восьми лет.

В выборку вошли такие проекты, как Red Dead Redemption 2, Cyberpunk 2077 и другие масштабные релизы. Кроме того, аналитики изучили активность сообщества GTA VI на Reddit.

Именно здесь они обнаружили интересную закономерность. Исследование показало, что количество еженедельных посетителей тематического субреддита очень тесно связано со стартовыми продажами игры. По подсчётам Piper Sandler, корреляция между этими показателями составляет 94% непосредственно на момент релиза и 73% за пять месяцев до выхода игры.

Иными словами, чем активнее фанаты обсуждают игру задолго до запуска, тем выше, как правило, оказываются продажи на старте. А сообщество GTA VI уже сейчас демонстрирует показатели, которые значительно опережают многие предыдущие громкие релизы.

Что известно о самой игре?

События GTA VI развернутся в вымышленном штате Леонида, который Rockstar создала по мотивам современной Флориды. Игроки смогут исследовать открытый мир от лица двух главных героев — Джейсона Дюваля и Лусии Каминос.

По сюжету персонажи оказываются втянутыми в масштабный криминальный заговор. Именно эта история станет основой новой части культовой серии.

Вначале игра выйдет для PlayStation 5 и Xbox Series X и Series S. Версию для персональных компьютеров Rockstar пока официально не анонсировала.

Дата выхода уже окончательно определена

Путь GTA VI к релизу оказался длиннее, чем ожидали поклонники. Rockstar дважды переносила премьеру, из-за чего вокруг проекта возникало немало спекуляций.

Впрочем, сейчас официальной датой выхода остается 19 ноября 2026 года. Недавно генеральный директор Take-Two Interactive Штраус Зельник (Strauss Zelnick) еще раз подтвердил эту дату в интервью популярному TikTok-каналу.

Даже если прогноз Piper Sandler окажется завышенным, сам факт появления таких оценок демонстрирует масштабы ожиданий вокруг GTA VI. За более чем десятилетие после выхода GTA V индустрия не видела другой игры, которая бы привлекала к себе столь высокий уровень внимания ещё до релиза.

Если интерес фанатов преобразуется в продажи, ноябрь 2026 года может стать одним из важнейших моментов в истории видеоигр.