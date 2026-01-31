В GTA 6 будет еще одна локация – о ней было известно еще в 2016 году

Журналисты нашли старый слив 2016 года о GTA 6 и с удивлением поняли, что многое из него уже сбылось. Также там описана еще одна локация игры, которую Rockstar держат в тайне.

Утечка данных о Grand Theft Auto 6 10-летней давности снова стала предметом обсуждения среди геймеров, после того, как выяснилось, что большая часть информации из нее уже оправдалась, сообщает Gamerant.

GTA 6 будет иметь сразу два масштабных мира?

На странице @GTAVI_Countdown в X "подняли из архивов" старую утечку информации о GTA 6 еще с далекого 2016 года. Тогда, якобы один из разработчиков игры на правах анонимности поделился деталями будущего проекта.

В частности он рассказал, что главных героев в игре будет двое – протагонист, который будет заниматься контрабандой наркотиков, и главная героиня, которая будет его контактом в США.

События же игры якобы развернутся одновременно в двух локациях, что будут базироваться на реальных местах: штате Флорида и острове Куба.

После двух трейлеров от Rockstar можно уверенно сказать, что большая часть информации с 2016 года оказалась правдивой, а учитывая заявление разработчиков, что мир GTA 6 будет гораздо большим, чем просто Вайс-Сити, возможно геймеров действительно ожидает путешествие на виртуальную версию Кубы.

Интересно, что этот самый аноним ответственен за слив деталей сюжета Red Dead Redemption 2 еще за два года до выхода игры.

Rockstar получили себе репутацию именно благодаря созданию масштабных миров, поэтому добавление еще одной локации в проект является логичным путем эволюции этой добродетели студии. Однако оправдаются ли эти предположения, как всегда покажет только время.

