Одну из самых ожидаемых видеоигр десятилетия снова перенесли – она выйдет в 2027 году

Разработчики долгожданного продолжения культовой серии видеоигр огорчили всех геймеров, сообщив, что релиз проекта таки переносится.

После 10 лет тяжелой разработки, продолжение легендарной RPG претерпело еще один перенос даты релиза, информирует 24 Канал.

Fable выйдет в 2027 году?

Слухи о новой Fable гуляли по сети еще с 2016 года, когда Microsoft закрыла оригинальных создателей игры – Lionhead Studios, и якобы решила создать перезагрузку серии.

С тех пор прошли годы молчания, скромных анонсов и полупремьер. И вот в январе 2026 года, на Xbox Developer Direct, фанаты культовой ролевой игры будто получили какую-то конкретику.

Новая Fable должна была выйти уже осенью этого года. Что ж, таким окно релиза игры было недолго.

29 мая Xbox объявили о переносе релиза проекта на 2027 год. Среди причин такого решения было названо слишком "плотный" календарь релизов запланированных на осень.

Простыми словами, создатели или издатели Fable побоялись конкуренции от проектов вроде Call of Duty: Modern Warfare 4 или Grand Theft Auto 6.

При этом, релиз игры Playground Games все еще планируется в "праздничный" период чтобы все геймеры имели на нее время, поэтому новым окном релиза Fable стал февраль 2027 года, говорится на официальной странице XBOX в соцсети X.

Интересно, что эта новость появилась за считанные дни после того как разработчики заверили, что переноса не будет, параллельно подтвердив выход игры не только на ПК и Xbox, но и на PlayStation.

Чтобы "подсластить" новость, фанатам серии пообещали порцию новой информации уже на Xbox Games Showcase, которая состоится 7 июня 2026 года.