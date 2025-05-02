GTA 6 перенесли: Rockstar назвали новую дату выхода игры

Игровая студия Rockstar Games сообщила о переносе даты выхода долгожданной Grand Theft Auto 6 на 2026 год.

Новая дата выхода игры – 26 мая 2026 года, информирует 24 Канал. В обращении, опубликованном 2 мая 2025 года, разработчики извинились перед фанатами за отсрочку релиза.

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Представители студии поблагодарили за поддержку и терпение и объяснили, что дополнительное время нужно для доработки игры на уровне качества, которого ожидает сообщество.

С каждой игрой, которую мы выпускаем, наша цель – превзойти ваши ожидания. И Grand Theft Auto VI не является исключением,

– отметили в Rockstar Games.

Разработчики пообещали в ближайшее время поделиться новой информацией об игре.

Стоит отметить, что недавно бывший технический директор Rockstar North Оббе Вермей предсказал возможность переноса релиза GTA 6. В своей публикации в X он сравнивал ситуацию с релизом GTA 4, который перенесли пытаясь сделать игру действительно next-gen.