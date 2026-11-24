Rockstar выпустила первое послерелизное обновление для Grand Theft Auto VI. Патч устраняет серьезные технические сбои, мешавшие комфортно проходить игру, но оставляет баги, полюбившиеся геймерам.

Главным нововведением патча стало устранение критических ошибок, из-за которых игра внезапно закрывалась, сообщает официальный сайт студии.

Что исправил первый патч GTA 6?

Кроме того, специалисты устранили сбой в системе автоматического сохранения, из-за которого игрокам приходилось заново проходить сложные миссии после очередного вылета.

Устранена проблема, из-за которой игра сохранялась некорректно,

– прокомментировал официальный представитель студии Rockstar Games в примечаниях к обновлению.

Разработчики также навели порядок с телефонными звонками, которые ранее не срабатывали во время выполнения заданий и блокировали дальнейший сюжетный прогресс.

Также разработчики исправили неприятный баг, из-за которого игроки не могли снизить уровень розыска и оставались под постоянным прицелом полиции. Дополнительно в патче устранили проблемы с тренажерами в спортзале, где не работала штанга для становой тяги, и наладили передачу мешков напарниками для продажи добычи скупщикам.

Заметные изменения коснулись и климата в игре. Ранее игроки активно жаловались на непрекращающееся солнце и отсутствие дождей в штате Леонида.

Исправили проблему, из-за которой погода не менялась в течение длительного времени,

– добавил официальный представитель Rockstar.

Интересно, что в списке изменений отсутствуют упоминания о популярных среди сообщества багах.

Речь идет о сбое, позволяющем включить вид от первого лица, а также об ошибке на Xbox, что разблокирует частоту в 60 кадров в секунду. Поэтому игроки пока могут и дальше пользоваться этими неофициальными возможностями.