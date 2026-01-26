Кандидат в губернаторы Флориды включил игру в GTA 6 в собственные предвыборные обещания

Флоридский политик, который будет баллотироваться на выборах губернатора штата, дал несколько забавных обещаний относительно долгожданной видеоигры GTA 6.

Политик Джеймс Фишбек не может дождаться, когда Rockstar наконец выпустит GTA 6, информирует Dexerto.

Кандидат в губернаторы использовал GTA 6 в политических целях?

Фишбек стремится стать следующим губернатором Флориды и начал свою предвыборную кампанию, не отказываясь от собственного хобби – любви к видеоиграм.

Действие GTA 6 развернется в вымышленном штате Леонида прообразом которого является Флорида.

23 января во время разговора с молодежью он обратился ко всем, кто ожидает GTA 6, и пообещал устроить им настоящий праздник в день релиза игры, конечно, в случае своей победы.

Когда наконец выйдет GTA 6, мы проведем 24-часовой марафон GTA 6 в резиденции губернатора! Лучшие ученики, каждый лучший ученик наших государственных школ придет сюда и немного поиграет в GTA 6,

– сказал политик.

Момент попал на видео, опубликованное в соцсети X пользователем Jacob Shiflet.

В дополнение Фишбек еще раз отметил собственное увлечение, заявив, что флоридцам "нужен губернатор, который может угнать машину в GTA".

