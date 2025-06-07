Энтузиаст воссоздал второй трейлер GTA 6 с помощью LEGO – удивительное видео

Талантливый контент-мейкер воссоздал второй трейлер долгожданной Grand Theft Auto 6 с помощью конструктора LEGO. Результат месячной работы энтузиаста поразил геймеров.

Второй ролик по GTA 6 от Rockstar произвел настоящий фурор среди геймеров, заставив их строить безумные теории и с еще большим азартом ожидать релиз продолжения легендарной серии, сообщает 24 Канал.

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Удивительная работа

Пока одни поклонники тщательно изучали малейшие детали из видео, просматривая его раз за разом, другие занимались более творческой деятельностью. Так, один фанат даже переделал трейлер "шестерки" в культовой GTA San Andreas.

Однако, ютубер под ником legome_theog превзошел его работу, создав собственную версию второго трейлера GTA 6 из настоящего конструктора LEGO.

Уникальное видео – просмотрите ролик

Видео было опубликовано 6 июня и всего за сутки собрало более 50 тысяч просмотров.

По словам энтузиаста вся работа над роликом заняла у него "чуть меньше месяца".

Поклонники GTA 6 в комментариях были поражены качеством работы и вниманием автора к деталям, похвалив его за преданность делу.