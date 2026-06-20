Геймеры нашли девушку с обложки GTA 6 в реальной жизни – кто послужил прототипом

Поклонники Grand Theft Auto довольно быстро нашли реальную девушку, которая послужила прототипом для персонажа, появившегося на официальной обложке GTA 6, продолжив тем самым многолетнюю традицию.

Rockstar продолжила свою традицию размещать харизматичную девушку на обложках игр серии GTA, а поклонники быстро выяснили, кто послужил прототипом новой героини, сообщает 24 Канал.

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Кто же эта девушка с обложки GTA 6?

Уже более 20 лет создатели GTA неизменно следуют неофициальному правилу — размещать на ключевом арте игры привлекательную женскую персонажку.

Самыми известными примерами в "новейшей" истории являются девушка с леденцом из GTA IV и блондинка в бикини, держащая в руке телефон на обложке GTA V.

Все "главные девушки" GTA / Фото с X

Эта традиция осталась неизменной и в случае с "шестёркой". На обложке, опубликованной 18 июня, красуется фантастическая латиноамериканка с загорелой кожей, вьющимися волосами и несколькими татуировками.

Еще не успели геймеры определиться, на какое место попадает эта красавица в рейтинге всех "девушек с обложки", а любознательный фанат уже выяснил, какая реальная личность послужила вдохновением для ее образа.

Это сделал пользователь соцсети X, который уверен, что Rockstar изобразили внешность героини по образцу известной колумбийской диджейки с псевдонимом chiquin.

И действительно, если сравнить фото девушки из Instagram со снимком с обложки — сходство трудно не заметить.

Точно неизвестно, действительно ли разработчики GTA 6 вдохновились внешностью Марии Каролины (настоящее имя музыкантки и блогерши), но то, что такое предположение пойдет ей на пользу — это несомненно.

Число подписчиков девушки уже начало стремительно расти, комментарии к фото заполонили надписи "GTA 6", а сама она изменила подпись к фотосессии, которая практически идентична изображению от Rockstar.

Говорят, что я похожа на брюнетку из GTA VI,

– написала девушка.

Мария Каролина, более известная как chiquin / Фото из Instagram @chiquin__

Интересно, узнаем ли мы когда-нибудь правду или Rockstar решит оставить всё в тайне, как они это часто любят делать.