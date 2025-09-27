Видео с этим моментом распространила учетная запись Dexerto на своей странице в X. Владельцем ролика является пользователь oemfag87, однако неизвестно, именно он на видео под ником Cybericop.

Как игроку удалось выполнить такой сложный трюк?

На видео, которое стало вирусным в соцсети X, зафиксирован момент погони. Игрок yerayia на летающем байке Oppressor Mk II преследовал Cybericop, который убегал на Ruiner 2000.

В критический момент, когда yerayia выпустил ракету, Cybericop активировал уникальную способность своего автомобиля – прыжок. После этого он мгновенно раскрыл парашют, что позволило машине зависнуть в воздухе.

Преследователь на Oppressor Mk II пролетел прямо под ним, после чего Cybericop метким выстрелом ракеты уничтожил противника.

Этот маневр требовал идеального расчета времени и мастерского владения возможностями транспорта, что сделало его достойным голливудских боевиков.

Что такое GTA Online?

Grand Theft Auto Online – это многопользовательский режим игры Grand Theft Auto V, разработанный Rockstar Games. Он является самостоятельным динамичным и постоянно расширяющимся миром,, в котором одновременно могут находиться до 30 игроков.

Участники создают собственных персонажей и продвигаются по криминальной лестнице мира в виртуальном городе Лос-Сантос, выполняя миссии, ограбления, участвуя в гонках и других соревнованиях. Игрок может покупать недвижимость, транспорт и развивать собственный нелегальный бизнес. Благодаря регулярным обновлениям, которые добавляют новый контент, GTA Online остается популярной уже много лет.

Что известно о GTA 6?

Следующая часть серии, Grand Theft Auto VI, находится в активной разработке студией Rockstar Games. Первый официальный трейлер, выпущен в декабре 2023 года, подтвердил, что события игры будут разворачиваться в вымышленном штате Леонида, прототипом которого является Флорида, а центральным городом станет Вайс-Сити.

Впервые в современной истории серии главными героями станут двое персонажей – женщина по имени Люсия и ее напарник – Джейсон.

Ожидается, что игра выйдет 26 мая 2026 года и предложит игрокам еще больший и более детализированный открытый мир, созданный на новой версии движка RAGE.