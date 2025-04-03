GTA V возвращается в Game Pass и впервые появится в PC Game Pass

Популярный криминальный экшн Grand Theft Auto V от Rockstar Games снова станет доступным в Game Pass, и на этот раз –впервые в истории –игра появится в подписке PC Game Pass, которая доступна в Украине.

Ранее GTA V уже несколько раз добавляли в библиотеку Game Pass, но исключительно для консольной версии Xbox, напоминает 24 Канал. Последний раз игра была доступна для подписчиков с июля 2023 года по январь 2024-го.

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Еще летом прошлого года инсайдер Tez2 заявил, что Rockstar Games готовит PC-версию GTA V для Game Pass, но с тех пор новых подробностей не было.

Однако теперь, по данным рассылки Rockstar Games, игра вернется в Game Pass до конца апреля и будет доступна сразу на Xbox, ПК и облачном сервисе Xbox Cloud Gaming (xCloud).

Ожидается, что официальный анонс от Microsoft может состояться в ближайшее время, ведь компания уже представила первую волну игр для Game Pass в апреле.

Эволюция GTA V и технические обновления

Grand Theft Auto V вышла в сентябре 2013 года для PS3 и Xbox 360. Позже игру портировали на PS4 и Xbox One (ноябрь 2014 года), а затем – на ПК (апрель 2015 года).

В марте 2022 года игра получила обновленную версию для PS5 и Xbox Series X/S с улучшениями графики и производительности.

Месяц назад эти технические обновления стали доступными и для ПК-версии, в связи с чем GTA V была разделена на две редакции – классическую (Legacy) и улучшенную (Enhanced).