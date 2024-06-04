Через 13 лет после релиза Skyrim в игре нашли Губку Боба: интересное фото

Девушка геймера случайно нашла в The Elder Scrolls V: Skyrim более чем очевидную пасхалку на Губку Боба из одноименного мультсериала, спустя 13 лет после релиза культовой игры.

Казалось бы, что за долгих 13 лет геймеры исследовали Skyrim до мельчайших деталей, однако шедевральный проект Bethesda еще имеет несколько козырей в рукаве.

Стоит внимания Самые популярные украиноязычные стримеры на Twitch – кто возглавил рейтинг в мае

Пользователь Reddit под ником sushchestvovaniye, ошарашил сообщество поклонников известной RPG, поделившись на платформе интересным изображением.

По словам геймера, его девушка играла в Skyrim и совершенно случайно наткнулась на камень довольно странной формы.

Он напомнил ей главного героя не менее культового мультсериала – Губка Боб Квадратные Штаны.

Камень в форме Губки Боба в Skyrim / Фото с Reddit

Хотя форма камня может быть случайностью, учитывая неоспоримое сходство, трудно представить, что это не было замыслом разработчиков.

К сожалению, автор поста не рассказал подробно где именно находится эта пасхалка, кроме того, что она была найдена в руинах под названием Alftand. Для тех кто захочет найти Губку Боба самостоятельно, могут помочь двемерская колонна в кадре и направление на юг на компасе.

Чрезвычайным является то, что эта находка изрядно удивила даже самых преданных поклонников игры, ведь подавляющее большинство фанатов Skyrim увидело этот секрет впервые.