Действие Hawthorn происходит в долине Виндермир, где игроки могут отстроить деревню, населенную лесными и магическими существами. В игре развивается окружающая среда со сменой ресурсов, времен года и интересных мест.

Игроки смогут создавать собственных антропоморфных персонажей-животных, заниматься сельским хозяйством, рыбалкой и исследованиями, а также украшать свои дома.

Задания можно делегировать ИИ-крестьянам, а игра будет содержать онлайн-режим и локальную кооперативную составляющую. Кроме того, игроки смогут взаимодействовать с выбранными NPC, с возможностью узнавать или даже оскорблять их, а также решать конфликты различными способами.

Хотя дата релиза еще не объявлена, Hawthorn уже имеет страницу в Steam. Игра привлекла внимание благодаря своей команде разработчиков, в которую входит Брюс Несмит, ведущий дизайнер Skyrim, а также ветераны, которые работали над Mass Effect, Dragon Age, The Last of Us, Starfield и другими.

Hawthorn: смотрите трейлер

Проект обещает динамичный мир, наполненный уникальными случайными событиями и сочетанием уютного и приключенческого геймплея.