Hopetown: психологическая RPG от авторов Disco Elysium триумфально стартовала на Kickstarter

Лондонская студия Longdue, основанная бывшими сотрудниками ZA/UM, Bungie, Rockstar и Brave At Night, 17 марта запустила кампанию на Kickstarter для своей психогеографической ролевой игры Hopetown. Проект, вдохновленный Disco Elysium, получил мгновенную поддержку и менее чем за четыре часа собрал запланированную сумму.

Первоначальной целью сбора было лишь 25 тысяч фунтов стерлингов (32,3 тысячи долларов), и эта сумма была достигнута чрезвычайно быстро. По состоянию на момент публикации общая сумма собранных средств превысила 34 тысячи фунтов стерлингов (44,4 тысячи долларов), сообщает 24 Канал.

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Кампания предусматривает дополнительные цели:

50 тысяч фунтов стерлингов – расширенный саундтрек от композитора The Witcher Павела Блащака

100 тысяч фунтов стерлингов – оригинальное литературное произведение во вселенной игры от соучредителя креативной команды ZA/UM Мартина Луиги

150 тысяч фунтов стерлингов – расширение основных психогеографических элементов игры

250 тысяч фунтов стерлингов – физическое издание артбука (кроме цифровой версии) для соответствующих доноров

Игроки получат возможность войти в роль циничной и нестабильной журналистки, дочери одного из самых богатых людей планеты. Озвучит героиню Ленвал Браун, известный по работе в Disco Elysium.

HOPETOWN – официальное видео на Kickstarter

К разработке Hopetown присоединился также Бен Баббит, соучредитель Cardboard Computer и композитор Kentucky Route Zero.

Я помогу Longdue расширить команду эстонскими и международными талантами, чтобы создать нечто большее, чем Disco Elysium 2. Мы стремимся расширять границы, а не просто соответствовать ожиданиям,

– отметил Луига.

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Игра обещает инновационный подход к RPG, основанный на журналистских расследованиях, эмоциях, диалогах и воспоминаниях, а не на традиционных механиках. Hopetown должен сочетать психологическую глубину Disco Elysium и нарративную сложность Planescape: Torment. Релиз запланирован на декабрь 2028 года.