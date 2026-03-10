Демоверсия Hubert даст почувствовать собачью жизнь на овечьей ферме
- В Steam вышла демоверсия игры Hubert, где игроки могут почувствовать себя в роли собаки-пастуха на овечьей ферме.
- Игра сочетает сюжетную линию с уникальным игровым опытом, но дата релиза еще не объявлена.
В Steam вышла демоверсия видеоигры Hubert, которая перенесет геймеров на живописную овечью ферму и даст примерить на себя шкуру овчарки пастуха.
Если вы вдруг думали, что работа собакаи пастуха – это просто бегать по травке и лаять на облака, то Hubert быстро развеет эти иллюзии, информирует 24 Канал.
Hubert – ответ Stray от любителей собак?
В демоверсии новой игры в Steam, вы примеряете роль Хьюберта – пса, который только начинает осваивать азы увлекательной профессии пастуха.
Держать отару кудрявых камикадзе кучи оказывается не так то и просто, но это вполне компенсируется виртуальными красотами, которыми ферму окружили разработчики. Тем более, пес комментирует практически каждое событие неплохими, а часто самоуверенными шутками.
Правда веселье заканчивается, когда на новый дом овчарки и его человека Лили готовят нападение местные волки.
Трейлер игры: смотрите видео
Hubert – это прежде всего сюжетная видеоигра, однако она сочетает увлекательный рассказ с "уникальным игровым опытом выпаса", говорится в Steam.
Даты релиза проект пока нет, но его уже можно добавить в список желаемого, опробовав демо.
Что еще интересного в Steam:
До 16 марта на платформе дарят игру Deponia, которая имеет положительные отзывы, хоть и создана разработчиками одной из самых грешных забавок 2023 года.
А пока что платформу разрывает успех Slay the Spire 2, которая даже опередила Marathon по количеству игроков.
Также немалый ажиотаж вызвал трейлер инди-симулятора футбола Eye of the Match, который позволяет игрокам стать судьей системы VAR.