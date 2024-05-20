Секретную игру от Valve, известную ранее как Neon Prime, рассекретили в новой утечке

В интернете появились скриншоты шутера в стиле Overwatch под названием Deadlock, который разрабатывает компания Valve. Ранее проект был известен как Neon Prime. Инсайдер рассказал, что игра представляет собой соревновательный экшен от третьего лица.

Что мы знаем о Deadlock

Valve давно тизерила свою следующую игру через различные намеки в других проектах. Но до сих пор мы не видели ничего конкретного. Репортер Valve Тайлер Маквикер публиковал на YouTube видео, в котором утверждал, что проект находится на стадии закрытого альфа-тестирования, а его анонс якобы состоится вскоре.

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Известно также, что ютуберы, которые соревнуются в играх, уже играют с соглашением о неразглашении. Однако это не уберегло компанию от утечки.

В сеть просочились изображения и подробности того, что, как сообщается, является следующей игрой Valve. Первым подробностями поделился аккаунт @gabefollower на X, который описал Deadlock как шутер от третьего лица, с боями 6x6 на больших картах с четырьмя полосами движения.

В игре есть способности и предметы, а также механика обороны башни. Сетинг описывается как фэнтези с элементами стимпанка.

Присутствуют различные герои с заранее определенными четырьмя способностями – роботы, магические животные, персонажи-волшебники и другие.

Кроме того, в арсенале игроков будут скоростные путешествия на плавающих рельсах, похожие на Bioshock Infinite.

Основная карта отсылает к современному европейскому городу в стиле стимпанк (немного похожего на Half-Life).

Как отмечает инсайдер, изначально игра имела научно-фантастические элементы, вдохновленные Half-Life и Portal, но после плохих отзывов команда разработчиков решила сосредоточиться на фэнтези.

Вдохновение для будущей игры частично черпали из Dota 2, что можно легко заметить в некоторых моментах, а также шутера о героях Team Fortress 2. Overwatch от Blizzard, Valorant от Riot и Smite от Hi-Rez также просматриваются в этом миксе.

Босс компании Гейб Ньюэлл еще не анонсировал Deadlock. Последней разработанной игрой Valve стал соревновательный шутер от первого лица Counter-Strike 2, который фактически заменил Counter-Strike: Global Offensive. До этого, в 2020 году, Valve выпустила Half-Life: Alyx эксклюзивно для гарнитур виртуальной реальности. Valve также выпустила цифровую карточную игру на тему Dota под названием Artifact, которая с треском провалилась и была закрыта, и автобатлер Dota Underlords, который ждала такая же судьба.