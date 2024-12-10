Indiana Jones and the Great Circle раскрыла секрет, мучивший фанатов фильмов более 40 лет
Видеоигра от MachineGames Indiana Jones and the Great Circle раскрыла один из главных секретов культовой кинофраншизы, который беспокоил ее поклонников целыми десятилетиями.
Легендарный Индиана Джонс не только искатель приключений и профессор археологии, но и известный сердцеед. Главный секрет отношений с самой популярной спутницей героя раскрыла игра Indiana Jones and the Great Circle, сообщает 24 Канал со ссылкой на GameRant.
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Дела сердечные
Первой и самой узнаваемой девушкой Инди была Мэрион Ревенвуд.
Парочка в первом фильме / Фото Walt Disney Company
Правда, после появления в "В поисках утраченного ковчега" (1981 года) она исчезла из франшизы вплоть до "Королевства хрустального черепа" (2008 года), где влюбленные в конце концов воссоединились.
Интересно, что две части серии, которые были между этими кинолентами не объясняли, как именно рассталась пара.
Этот вопрос мучил преданных поклонников самого известного профессора археологии в мире более 40 лет, и вот состоялся релиз игры Indiana Jones and the Great Circle, события которой хронологически происходят как раз между первым и вторым фильмами.
Осторожно, дальше спойлеры!
В одной из начальных сцен проекта, Джонс находит подарок Мэрион – новый блокнот.
Тогда Маркус Броуди спрашивает героя о происхождении находки, а Инди, сначала замешкавшись, все же рассказывает, что внезапно покинул Мэрион и поехал в Египет чтобы таким образом убежать от проблем, которые возникли в их отношениях.
Релизный трейлер игры – смотрите видео
Также в игре показано что Ревенвуд неоднократно пыталась связаться с Инди, но на все звонки отвечал Броуди, пока они наконец не прекратились.