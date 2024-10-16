Epic Games подарит игру по мотивам популярного мультфильма для взрослых

На этой неделе среди бесплатных игр в магазине Epic Games доступны космическое приключение и хоррор по мотивам африканской мифологии. Успейте забрать, поскольку уже через несколько часов они сменятся на два новых проекта, один из которых точно заинтересует фанатов взрослого мультсериала "Неуязвимый".

Что известно об игре

Игра Invincible: Atom Eve выполнена в стиле комикса, поскольку первоисточником самого мультсериала выступали именно комиксы. Здесь вы возьмете на себя роль героини по имени Atom Eve (или Атомная Ева), которая является одной из самых сильных в этой вселенной. Вас ждут тайны, которые нужно разгадать, пробираясь через историю, что будет рассказываться в соответствующем графическом оформлении, пишет Games24.

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Разработчиком игры является Skybound Games, которая также работала над The Walking Dead.

Сообщается, что в игре нужно делать сложные выборы, которые часто будут балансировать на грани добра и зла , хотя Ева пытается использовать свои способности только на добро. Ваш выбор будет определять исход истории, которая может пойти разными путями.

, хотя Ева пытается использовать свои способности только на добро. Ваш выбор будет определять исход истории, которая может пойти разными путями. Выбирайте, как развивать навыки Евы и увеличивать ее силу, разблокировать особые боевые способности и открывать уникальные варианты диалогов. Среди врагов будут как знакомые лица, так и полностью новые.

На странице проекта игру оценили на 4.3 балла из 5 и также указано, что рейтинг критиков – 70%.

Что является большим плюсом, установить игру можно даже на не очень мощные компьютеры. Она требует 8 гигабайтов оперативной памяти, видеокарту nVidia GTS 660 или AMD Radeon HD 7870 с 2 гигабайтами RAM и 2 гигабайта свободного места. К сожалению, среди доступных языков только английский, французский, немецкий и испанский.

Начало бесплатной раздачи уже завтра, 17 октября. Продлится она до 24 октября.

Смотрите трейлер Invincible: Atom Eve: видео