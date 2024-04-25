Красиво, но предсказуемо: критики вынесли вердикт Stellar Blade

Постапокалиптический экшен Stellar Blade от южнокорейской студии Shift Up стал узнаваемым и обсуждаемым еще до своего выхода, подняв огромный скандал вокруг слишком откровенной одежды главной героини. После выхода трейлера и демоверсии будущие игроки были весьма заинтересованы, указывая на эффектный геймплей. Но насколько игра понравилась критикам?

Вердикт

На момент написания этого материала на Metacritic собралось 110 рецензий. Средний балл составляет 82 процента.

На OpenCritic картина похожа: 60 обзоров, средняя оценка – 84, при этом 90% критиков рекомендуют поиграть в Stellar Blade.

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Игрокам в роли бойца седьмого десантного отряда Евы предстоит отвоевать Землю у вражеских созданий. Заявлен полуоткрытый мир, сюжет с интересными поворотами, эффектные сражения и десятки альтернативных скинов для персонажа. Однако все ли из обещанного соответствует действительности?

Рецензенты хвалят вариативную боевую систему, качественные анимации, эффектных боссов, разнообразие врагов, яркий саундтрек и приятную графику. Digital Foundry в своем обзоре говорит, что игра отполирована и радует производительностью.

В минусы проекта записали предсказуемый сюжет, посредственные диалоги, плоских персонажей, неровный темп повествования, раздражающие локации с платформами, а также отсутствие инноваций по сравнению с источниками вдохновения.

Кроме того, некоторым обозревателям показалось, что Stellar Blade слишком много внимания уделяет особенностям женской физиологии. Это возвращает нас к уже упомянутым спорам вокруг костюмов, которые являются слишком сексуализированными и откровенными, и явно не соответствуют характеру сюжета, в центре которого стоит борьба с жестокими монстрами. Кроме того, разработчики пообещали возможность играть вообще без костюма, но это негативно скажется на возможности отражать удары противников.

Смотрите трейлер Stellar Blade: видео

В общем можно сказать, что Stellar Blade – это замечательный экшен с красивой графикой, но неглубоким сюжетом. Игра не смогла переплюнуть проекты, на которые она равнялась.

Stellar Blade поступит в продажу уже 26 апреля для PS5, но впоследствии появится на PC.