Одно из достижений Nier Replicant, что касается интерсекс персонажа Кайнэ, вызвало горячие споры среди фанатов в социальных сетях, некоторые из них даже призывали бойкотировать игру. Детали в материале.

Все больше информации о Nier Replicant попадает в сеть. Однако не вся она встречается положительной реакцией геймеров, в частности характер и формулировка одного достижения стали центром горячих споров.

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Достижения называется "Смельчак" (Daredevil), и, по предположениям геймеров, касается интерсексуального персонажа Nier Replicant – Кайнэ.

Несмотря на то, что внутриигровые требования к разблокированию достижения не разглашаются, фанаты считают, что оно будет чем-то вроде ачивки "Что ты делаешь?", которую можно было разблокировать, заглянув под юбку героини 2B в Nier Automata (подробнее об этом и других странных достижениях здесь).

Все дело в том, что требования для получения обоих достижений сформулированы почти одинаково. Для "Что ты делаешь?" описание содержало следующий текст: "раскрыть секрет 2B 10 раз", в то время, как для "Смельчака" следует: "10 раз рискнуть жизнью и здоровьем, чтобы раскрыть чей-то секрет".

Кайнэ в игре Neir Replicant / изображение siliconera

Твитер буквально взорвался негодованием. Многие считают, что создатели таким образом умаляют достоинство интерсекс людей. Некоторые геймеры были весьма обижены наличием такой ачивки и сказали, что это может стать фактором, который помешает им приобрести игру. Другие же вообще требуют у разработчиков удалить такое достижение.

@niergame @yokotaro This “achievement” should really be removed before the game launches. — (@nimbusEXP) April 21, 2021

It perpetuates gross stereotypes about intersex people. If you don’t understand that, then you’ve missed the point of Kaine’s character arc. She spend the entire game trying to prove to everyone around her that she’s a woman. Including herself. This achievement is disrespectful. — Radio (@dragonmechanism) April 21, 2021

Пожалуйста, подумайте о том, чтобы сделать шаг назад и послушать фактический опыт реального интерсексуального человека, прежде чем пренебречь их мыслями, сказав: "Это просто игра, чувак". Ваша "игра" имеет реальное влияние на нас. Это продолжает порождать грубые стереотипы относительно интерсексуальных людей. Если вы этого не понимаете, вы потеряли смысл истории Кайнэ. Она проводит всю игру, пытаясь доказать всем вокруг, что она женщина. В том числе и самой себе. Эта ачивка является пренебрежением, – написал один из пользователей.

Однако, у контроверсионного достижения есть и защитники. Сторонники ачивки напомнили о том же "What Are You Doing?" из Nier Automata и сказали, что оно "в духе противоречивого Эко Таро" (одного из авторов проекта).

Хотя большинство геймеров, похоже, все же соглашаются с тем, что Square Enix и Таро не имели целью намеренно оскорбить свою аудиторию, то, что многие остались недовольны – остается фактом. Исправить ситуацию достаточно легко, но пойдут ли разработчики на удаление достижения "Смельчак" еще предстоит выяснить.