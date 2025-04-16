Игроки Marvel Rivals выстраиваются в очередь, чтобы их придушила Эмма Фрост

Marvel Rivals мгновенно стала очень популярной игрой и вышла на киберспортивную сцену. Разработчики уделяют ей много внимания, обещая постоянные обновления, события, сезоны и регулярный выпуск новых героев. Не так давно было объявлено о присоединении к списку персонажей Эммы Фрост и Альтрона. Как теперь представляется, первая всем понравилась даже чуть больше, чем должна была.

Цифровая очередь к Эмме Фрост

Игроки Marvel Rivals настолько увлечены новым шутером, что буквально выстраиваются в очередь, чтобы попасть под удушающий прием Эммы Фрост. Уровень интереса к персонажу достиг таких высот, которые еще недавно казались невероятными. В своих проявлениях игроки все чаще сосредотачиваются не на тактических возможностях героев, а на их визуальной привлекательности. В этом смысле Эмма Фрост стала абсолютным хитом, сообщает 24 Канал со ссылкой на публикацию на Reddit.

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Вся суть в способностях новой героини. Благодаря Carbon Crush – рывок вперед для удушающего захвата врага с последующим отталкиванием назад – игроки получили новую игрушку, которая достигает сексуальных подтекстов, поскольку очевидно, что игроки стремятся быть подавленными Эммой Фрост только из-за ее сексуализированной внешности.

Речь фактически идет о рестлерском приеме, который, вероятно, для кого-то выглядит довольно эффектно, когда его выполняет нужный персонаж. Ролики с игровым процессом, где игроки один за другим позволяют Эмми провести этот прием, разлетаются по сети. Один из них появился и на Reddit в ветке, посвященной Marvel Rivals.

Компания NetEase, которая разрабатывает игру, явно не стесняется эксплуатировать сексуальность героини. Она даже добавляет еще более провокативный скин, который, по шуткам фанатов, будет финансировать проект на годы вперед. При этом стоит отметить: объективация в Marvel Rivals не имеет гендерной предвзятости – мужские герои здесь тоже имеют ярко выраженные сексуализированные черты.

Кстати, сам Carbon Crush оказался действительно полезным в бою, так что ажиотаж вокруг Эммы Фрост не ограничивается исключительно фан-сервисом. После ее анонса количество поисков и упоминаний о персонажке резко возросло – настолько, что даже обогнало прежний всплеск интереса к Невидимой женщине.