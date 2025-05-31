Фанатка Clair Obscur Expedition 33 собственноручно создала невероятную модель Эскье – интересное фото
- Фанатка игры Clair Obscur Expedition 33 создала плюшевую версию персонажа Эскье, потратив на это около двух недель.
- Ее работа получила более 9 тысяч лайков на Reddit, а Sandfall Interactive планируют выпустить официальный мерч с фигурками Эскье.
Поклонница хитовой RPG Clair Obscur Expedition 33 похвасталась в сети собственным творением – игрушечной копией Эскье, одного из самых милых и загадочных персонажей игры.
Хитовая игра Sandfall Interactive заслужила любовь миллионов геймеров со всего мира благодаря своей пронзительной истории и незабываемым персонажам, одним из самых милых среди которых является добрый здоровяк Эскье, информирует 24 Канал.
Интересно 10 самых сложных игр, которые вышли в 2025 году
Невероятная работа фанатки
Пока в Sandfall Interactive празднуют невероятное количество продаж, пользовательница Reddit под ником Odd-Swimming-2189 поделилась собственной работой, посвященной одному из героев игры.
Геймерша изготовила плюшевую версию Эскье, потратив на работу около двух недель.
Сначала девушка создала "скелет", затем сделала выкройку и сшила тело персонажа. После были сеансы окрашивания мелких элементов и немного вышивания крючком. Весь процесс мастерица "транслировала" на том же Reddit, а финальный результат поразил фанатов "экспедиции".
На момент написания материала, финальный пост Odd-Swimming-2189 получило более 9 тысяч лайков и ряд восторженных отзывов. Нашлись даже желающие приобрести творение геймерши, хотя и не изъявляла желания его продать.
К счастью для фанатов, Sandfall Interactive подтвердили, что вскоре выпустят мерч игры, среди которого будут официальные фигурки Эскье, поэтому рано или поздно каждый геймер, который в этом нуждается, будет иметь собственного плюшевого защитника.