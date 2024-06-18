Во что поиграть на macOS – 5 лучших игр для владельцев ПК от Apple
Предлагаем узнать о 5 крутых видеоиграх в различных жанрах, которые имеют полную поддержку компьютеров от Apple с операционной системой macOS.
Исторически ПК с macOS не подходили для гейминга, ведь число игр для них было весьма ограниченным, по сравнению с устройствами на Windows. Однако, последнее время ситуация значительно улучшилась и теперь можно найти немало достойных игр, доступных для владельцев компьютеров Mac.
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Для тех, кто как раз в поиске во что бы поиграть на своем "маке", Games 24 посоветует пять крутых видеоигр.
Civilization VI
- Жанр: Стратегия
- Разработчик: Firaxis Games
- Год выпуска: 2016
Серия стратегий от легендарного игрового дизайнера Сида Мейера не нуждается в лишних представлениях.
Шестая часть "Цивки" станет идеальной забавой на сотни часов, ведь в игре множество наций каждую из которых можно бережно провести от ее зарождения до владычества над миром.
Трейлер игры – смотреть видео
Еще больше их в бесчисленном количестве DLC, каждое из которых хотя и надо покупать отдельно, но всегда можно поймать по выгодной цене благодаря частым скидкам.
Особым наслаждением является многопользовательский режим игрушки, который затянет вас с друзьями так сильно, что вы не захотите лишний раз отрываться от монитора.
Stardew Valley
- Жанр: Симулятор жизни / фермы
- Разработчик: ConcernedApe
- Год выпуска: 2016
Еще одна знаковая для индустрии видеоигра идеально будет работать на ваших Mac устройствах.
Инди-симулятор фермы имеет тот неповторимый вайб спокойствия и умиротворения, которого сейчас нам всем так не хватает.
Игровые сеансы в Stardew Valley можно вполне рассматривать как своего рода современное "Intermezzo", ведь от своих ежедневных проблем всегда можно на несколько часов сбежать в доброжелательный мир Долины Стардью.
Трейлер проекта – посмотрите ролик
Здесь вы сможете любоваться удивительными пиксельными пейзажами, общаться с приятными персонажами и, в конце концов, поливать свои посевы и просто наслаждаться всеми преимуществами фермерской жизни, пусть и виртуальной.
Hades и Hades II
- Жанр: Рогалик / экшен
- Разработчик: Supergiant Games
- Год выпуска: 2020 / 2024
Невозможно выбрать какую-то одну часть мегаинтересного рогалика от Supergiant.
Неповторимый визуал, колоритные персонажи греческой мифологии и быстрый, но при этом взвешенный игровой процесс, делают эту игру просто идеальным представителем жанра и одним из "must play" проектов индустрии.
Трейлер сиквела – смотреть видео
Тем приятнее, что игра имеет поддержку Mac, а вторая часть еще и может похвастаться официальной украинской локализацией.
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Resident Evil: Village
- Жанр: шутер / хоррор
- Разработчик: Capcom
- Год выпуска: 2021
Если вы случайно подумали, что для "маков" есть только инди-проекты и стратегии, то поспешим развенчать это мнение.
Полноценный ААА ужастик от Capcom также имеет версию для macOS.
Трейлер хоррора – смотреть ролик
Поэтому, ценители возможности попугаться и пострелять в различных чудовищ в антураже румынской деревни или зловещего средневекового замка с легкостью могут это сделать и на компьютерах от Apple.
Baldur's Gate 3
- Жанр: RPG
- Разработчик: Larian Studios
- Год выпуска: 2023
Ну и напоследок – десерт. Безусловно лучшая игра 2023 года, а, возможно, и вообще десятилетия – шедевральная RPG от Larian.
Трейлер BG 3 – смотреть видео
О ее живописном и богатом на все что только можно представить мире нечего и рассказывать.
Также не найдется слов, которые могли бы описать наслаждение от игрового процесса и взаимодействия с шикарными персонажами – это все лучше испытать самостоятельно.Интересно! Проект Larian также имеет украинскую текстовую локализацию.
Словом, это один из тех случаев, которые доказывают, что видеоигры – это не просто забава, а настоящее искусство.