Во что поиграть на macOS – 5 лучших игр для владельцев ПК от Apple

Предлагаем узнать о 5 крутых видеоиграх в различных жанрах, которые имеют полную поддержку компьютеров от Apple с операционной системой macOS.

Исторически ПК с macOS не подходили для гейминга, ведь число игр для них было весьма ограниченным, по сравнению с устройствами на Windows. Однако, последнее время ситуация значительно улучшилась и теперь можно найти немало достойных игр, доступных для владельцев компьютеров Mac.

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Для тех, кто как раз в поиске во что бы поиграть на своем "маке", Games 24 посоветует пять крутых видеоигр.

Civilization VI

Жанр: Стратегия

Стратегия Разработчик: Firaxis Games

Firaxis Games Год выпуска: 2016

Серия стратегий от легендарного игрового дизайнера Сида Мейера не нуждается в лишних представлениях.

Шестая часть "Цивки" станет идеальной забавой на сотни часов, ведь в игре множество наций каждую из которых можно бережно провести от ее зарождения до владычества над миром.

Трейлер игры – смотреть видео

Еще больше их в бесчисленном количестве DLC, каждое из которых хотя и надо покупать отдельно, но всегда можно поймать по выгодной цене благодаря частым скидкам.

Особым наслаждением является многопользовательский режим игрушки, который затянет вас с друзьями так сильно, что вы не захотите лишний раз отрываться от монитора.

Stardew Valley

Жанр: Симулятор жизни / фермы

Симулятор жизни / фермы Разработчик: ConcernedApe

ConcernedApe Год выпуска: 2016

Еще одна знаковая для индустрии видеоигра идеально будет работать на ваших Mac устройствах.

Инди-симулятор фермы имеет тот неповторимый вайб спокойствия и умиротворения, которого сейчас нам всем так не хватает.

Игровые сеансы в Stardew Valley можно вполне рассматривать как своего рода современное "Intermezzo", ведь от своих ежедневных проблем всегда можно на несколько часов сбежать в доброжелательный мир Долины Стардью.

Трейлер проекта – посмотрите ролик

Здесь вы сможете любоваться удивительными пиксельными пейзажами, общаться с приятными персонажами и, в конце концов, поливать свои посевы и просто наслаждаться всеми преимуществами фермерской жизни, пусть и виртуальной.

Hades и Hades II

Жанр: Рогалик / экшен

Рогалик / экшен Разработчик: Supergiant Games

Supergiant Games Год выпуска: 2020 / 2024

Невозможно выбрать какую-то одну часть мегаинтересного рогалика от Supergiant.

Неповторимый визуал, колоритные персонажи греческой мифологии и быстрый, но при этом взвешенный игровой процесс, делают эту игру просто идеальным представителем жанра и одним из "must play" проектов индустрии.

Трейлер сиквела – смотреть видео

Тем приятнее, что игра имеет поддержку Mac, а вторая часть еще и может похвастаться официальной украинской локализацией.

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Resident Evil: Village

Жанр: шутер / хоррор

шутер / хоррор Разработчик: Capcom

Capcom Год выпуска: 2021

Если вы случайно подумали, что для "маков" есть только инди-проекты и стратегии, то поспешим развенчать это мнение.

Полноценный ААА ужастик от Capcom также имеет версию для macOS.

Трейлер хоррора – смотреть ролик

Поэтому, ценители возможности попугаться и пострелять в различных чудовищ в антураже румынской деревни или зловещего средневекового замка с легкостью могут это сделать и на компьютерах от Apple.

Baldur's Gate 3

Жанр: RPG

RPG Разработчик: Larian Studios

Larian Studios Год выпуска: 2023

Ну и напоследок – десерт. Безусловно лучшая игра 2023 года, а, возможно, и вообще десятилетия – шедевральная RPG от Larian.

Трейлер BG 3 – смотреть видео

О ее живописном и богатом на все что только можно представить мире нечего и рассказывать.

Также не найдется слов, которые могли бы описать наслаждение от игрового процесса и взаимодействия с шикарными персонажами – это все лучше испытать самостоятельно.

Проект Larian также имеет украинскую текстовую локализацию.

Словом, это один из тех случаев, которые доказывают, что видеоигры – это не просто забава, а настоящее искусство.