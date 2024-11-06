Илон Маск оказался среди двадцатки лучших игроков Diablo IV в мире

Опальный миллиардер давно не скрывает своей страсти к видеоиграм, но мало кто ожидал увидеть его в двадцатке лучших игроков Diablo IV в мире.

В последнее время Илон Маск активно делился своим увлечением видеоиграми, в частности серией Diablo, в соцсети X, но никто не мог подумать, что миллиардер настолько искусен в проекте Blizzard, сообщает 24 Канал со ссылкой на подкаст Джо Рогана.

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Маск поразил фанатов Diablo

В недавнем подкасте Joe Rogan Experience #2223 Илон Маск рассказал, что входит в топ-20 мирового рейтинга игроков Diablo IV, что очень удивило не только Рогана, но и огромное количество геймеров.

Миллиардер рассказал, что только два американца входят в первую двадцатку и что один из них он сам.

Оказалось, что глава CEO SpaceX и Tesla – 19 лучший игрок Diablo IV в мире.

Признание Илона шокировало многих фанатов игры, и заставило думать как такой занятой человек имеет достаточно времени, чтобы не только играть в Diablo, но и занимать такой высокий рейтинг.

В заключении, большинство комментаторов решили, что кто-то другой играет от имени Маска, пока он занят, что выглядит вполне логичным объяснением.

Так это или нет на самом деле мы, вероятно, никогда не узнаем.