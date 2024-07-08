Эта инди-игра должна была умереть в неизвестности, но TikTok сделал ее безумно популярной

Разработчик маленькой инди-игры думал, что его проект будет забыт всеми и тихо затеряется среди многочисленных ему подобных, однако вдруг увидел статистику продаж и был поражен: тысячи людей захотели поиграть в это через год после запуска благодаря TikTok.

Как все было

Storyteller – это замечательная игра-головоломка, в которой вам нужно смешивать и сочетать забавные плитки, окружения и персонажей на запятнанной чаем книге, чтобы создать собственную историю. Вы можете экспериментировать, создавая неканонические и иногда забавные ремиксы на классические истории, такие как Франкенштейн или Дракула, но цель заключается в том, чтобы уложиться в рамки заданных названий.

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Разработка Storyteller началась в 2009 году, а затем она попала в поле зрения игрового сообщества, когда одержала победу на фестивале независимых игр в 2012 году. Полноценно она вышла только в марте 2023 года, где получила хорошие, но не потрясающие рецензии. Так она и затерялась среди тысяч и тысяч других игр, и тихонько лежала в закоулках Steam.

Разработчик Даниэль Бенмерги, который работал над игрой сам, недавно написал в соцсети X, что думал, будто игра "просто умрет", но "странная кривая продаж" означает, что игра сейчас "идет прекрасно" более чем через год после запуска.

Сейчас Storyteller имеет очень положительный рейтинг в Steam на основе более 5500 "очень положительных" отзывов пользователей. Учитывая, что далеко не каждый пишет комментарии к играм, количество игроков можно смело умножать.

"У Storyteller была странная кривая продаж, когда мы запустились, казалось, что он просто умрет, но прошло больше года, и сейчас у нас все хорошо", – говорится в твите.

Причина успеха

В то время как большинство таких игр исчезают в небытие после релиза, Storyteller, похоже, пережила бум. Но почему? Бенмерги говорит, что единственное, что он сделал для продвижения, – это выпустил обновление, которое добавило новых персонажей, уровней и испытаний. Похоже, он никак не пиарил свой проект, не запускал рекламу.

В одном из твитов, которые Бенмерги получил в ответ на свой пост, было указано, что популярности проекту "спонтанно" придал TikTok. И на самом деле в этом есть смысл. Ведь сегодня это очень мощная площадка для продвижения: стоит одному блогеру что-то похвалить, как тысячи людей бросаются это проверять и тестировать собственноручно, а другие блогеры в свою очередь также спешат опубликовать отзыв, тем самым поддерживая всеобщее безумие на ту или иную тему.

Сейчас скидка на Storyteller составляет 34% благодаря летней распродаже Steam (). Она также доступна на Nintendo Switch и Netflix Games.