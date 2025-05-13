Inzoi потеряла почти всю аудиторию с начала релиза, но скоро игра получит масштабное обновление

Южнокорейская студия Inzoi Studio анонсировала планы по масштабным обновлениям для симулятора жизни Inzoi. Между маем и августом 2025 года игра получит поддержку модификаций, расширенную систему кармы и новые транспортные средства.

Директор и продюсер проекта Хьонджун Ким (Hyungjun Kim) опубликовал отдельное сообщение, в котором рассказал о будущих обновлениях, информирует 24 Канал.

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Уже до конца мая Inzoi получит набор инструментов, которые упростят процесс создания модификаций. Хотя игроки пока не смогут создавать совершенно новые механики и системы, им будет разрешено изменять существующие без ограничений.

Также Inzoi получит официальные плагины для совместимости с программами 3D-моделирования Blender и Maya. Это позволит геймерам создавать мебель и одежду, используя профессиональные инструменты. Разработчики обещают выпустить подробные пособия, чтобы упростить процесс настройки и кастомизации контента.

Расширение возможностей игры

В следующих обновлениях для Inzoi должны появиться малые транспортные средства, такие как мотоциклы, а также расширенная система кармы. По словам Хьонджуна Кима, теперь игроки смогут наблюдать, как их подопечные виртуальные персонажи получают наказание за совершенные преступления.

Наша цель – создать более глубокий игровой опыт, в котором взаимодействие на основе кармы будет приводить к логическим и взаимосвязанным последствиям,

– объясняет он.

Inzoi вышла в ранний доступ 28 марта и стартовала с "очень положительными" отзывами в Steam. Пиковый онлайн составлял 87 тысяч одновременных игроков. Игра продалась миллионным тиражом через неделю после релиза.

Однако за короткое время "убийца Sims" потеряла почти всю аудиторию – сейчас в игре остается чуть более, как 1,6 тысячи геймеров с дневным пиком в 2,8 тысячи пользователей.

Разработчики надеются, что поддержка модификаций и новый контент помогут вернуть интерес игроков к проекту.