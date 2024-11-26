Патч для STALKER 2 уже на подходе: какие изменения внесут разработчики

Компания GSC Game World объявила дату выхода первого крупного обновления, которое решает технические проблемы недавно запущенной игры S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl.

Первый послерелизный патч для шутера с открытым миром S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля выйдет в период с 25 ноября по 1 декабря для ПК и Xbox, сообщает 24 Канал со ссылкой на страницу игры в Steam.

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Что исправят в патче

Обновление призвано исправить многочисленные технические недостатки, которые влияли на игровой процесс с момента релиза игры 20 ноября.

Согласно анонсу GSC Game World в Steam, патч будет включать:

Исправление проблем с распределением памяти и сбоев.

Исправление ошибок в сюжетных квестах для обеспечения плавного прохождения.

Корректировка цен на апгрейд оружия и поведения NPC во время выбросов.

Восстановление отсутствующей анимации лица и неправильно размещенных NPC.

Исправление визуальных сбоев, в частности вывихнутых частей тела и проблем с одеждой.

Улучшено качество и стабильность визуальных эффектов.

Усовершенствование отображения диалоговых заданий, исправление текстовых ошибок и отсутствующих подсказок взаимодействия.

Запланированные будущие улучшения

Разработчики также выделили области, которые планируется улучшить в будущих обновлениях. Среди них – корректировка мертвых зон аналоговых стиков и системы A-Life, которая управляет поведением NPC и диких животных в Зоне.

Игроки сообщали о многочисленных ошибках в системе A-Life, такие как нестабильное появление NPC, которые GSC Game World пообещала починить.

Мы хотим еще раз заверить вас, что приложим все возможные усилия для постоянного совершенствования S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля. Мы очень ценим ваши отзывы и предложения,

– заявила студия.

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Впечатляющий старт украинской игры

Несмотря на технические недостатки, S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля продемонстрировал многообещающие продажи: за первые два дня было продано более 1 миллиона копий. Игра доступна на ПК (через Steam, GOG, Microsoft Store и EGS), Xbox Series X|S и Game Pass. Сегодня об игре продолжает говорить весь мир, а обсуждение ее технического состояния и атмосферы не утихают.