Патч для STALKER 2 уже на подходе: какие изменения внесут разработчики
Компания GSC Game World объявила дату выхода первого крупного обновления, которое решает технические проблемы недавно запущенной игры S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl.
Первый послерелизный патч для шутера с открытым миром S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля выйдет в период с 25 ноября по 1 декабря для ПК и Xbox, сообщает 24 Канал со ссылкой на страницу игры в Steam.
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Что исправят в патче
Обновление призвано исправить многочисленные технические недостатки, которые влияли на игровой процесс с момента релиза игры 20 ноября.
Согласно анонсу GSC Game World в Steam, патч будет включать:
- Исправление проблем с распределением памяти и сбоев.
- Исправление ошибок в сюжетных квестах для обеспечения плавного прохождения.
- Корректировка цен на апгрейд оружия и поведения NPC во время выбросов.
- Восстановление отсутствующей анимации лица и неправильно размещенных NPC.
- Исправление визуальных сбоев, в частности вывихнутых частей тела и проблем с одеждой.
- Улучшено качество и стабильность визуальных эффектов.
- Усовершенствование отображения диалоговых заданий, исправление текстовых ошибок и отсутствующих подсказок взаимодействия.
Запланированные будущие улучшения
Разработчики также выделили области, которые планируется улучшить в будущих обновлениях. Среди них – корректировка мертвых зон аналоговых стиков и системы A-Life, которая управляет поведением NPC и диких животных в Зоне.
Игроки сообщали о многочисленных ошибках в системе A-Life, такие как нестабильное появление NPC, которые GSC Game World пообещала починить.
Мы хотим еще раз заверить вас, что приложим все возможные усилия для постоянного совершенствования S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля. Мы очень ценим ваши отзывы и предложения,
– заявила студия.
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Впечатляющий старт украинской игры
Несмотря на технические недостатки, S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля продемонстрировал многообещающие продажи: за первые два дня было продано более 1 миллиона копий. Игра доступна на ПК (через Steam, GOG, Microsoft Store и EGS), Xbox Series X|S и Game Pass. Сегодня об игре продолжает говорить весь мир, а обсуждение ее технического состояния и атмосферы не утихают.