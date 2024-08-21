Видеоигры улучшают жизнь – японские исследователи назвали консоль, которая лучше всего снимает стресс

Исследование журнала Nature Human Behaviour раскрыло интересное влияние видеоигр и владения консолями на человеческую психику, разрушив стереотип о вредности виртуальных развлечений.

Во времена COVID-19 в Японии действовало уникальное ограничение: чтобы приобрести игровую консоль нужно было выиграть эту возможность в лотерею. Именно этот фактор позволил журналу Nature Human Behaviour провести интересное исследование.

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Видеоигры снижают стресс и делают людей счастливыми

В рамках научной работы, в течение 2020-22 годов было опрошено почти 100 тысяч человек в возрасте от 10 до 69 лет.

Опрос оценивал их уровень стресса, тревожности и удовлетворенности жизнью в целом.

Среди общего количества респондентов было 8 тысяч "победителей" консольной лотереи и, как оказалось, наличие хотя бы одного игрового девайса существенно помогает улучшить психологическое состояние.

Отмечается, что геймеры становились более довольны собственной жизнью, а эффект был соизмерим с получением повышения на работе или улучшением условий проживания.

Какая консоль лучше всего утоляет стресс

Интересно, что влияние консолей на психику геймеров не было одинаковым.

Лучшие показатели в уменьшении стресса показала Nintendo Switch, а эффект от владения ею ученые даже сравнили с посещением психотерапевта.

На втором месте оказалась PlayStation 5, которая показала хотя и слабый, но ощутимый положительный эффект на ментальное здоровье геймеров.

Кроме того, ученые обнаружили интересную закономерность: Switch больше помогала зрелым мужчинам, которые помимо прочего использовали ее как инструмент для семейного досуга, в то время, как PS 5 стала большим утешением для молодежи.