Известно кто самый популярный напарник Шепарда в первой части Mass Effect: Legendary Edition

Вселенная Mass Effect всегда выделялась огромным количеством интереснейших персонажей, которые к тому же могут стать компаньонами главного героя. О том, кто стал самым популярным напарником в первой части ремастера – в материале.

С выходом Legendary Edition множество игроков вернулось поностальгировать в любимой игре, а некоторые геймеры решили впервые окунуться в удивительный мир Mass Effect и познакомиться с его харизматичными персонажами.

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Наверное, каждый, кому нравится серия Mass Effect имеет свои взгляды на то, кто же из компаньонов Шепарда является наилучшим или просто самым интересным персонажем. Кому-то нравится строгий Урднот Рекс, кто-то отдает предпочтение мистической Тали'Зоре, других же, возможно, подкупает преданность Гарруса Вакариана и так далее – выбор огромен.

Однако благодаря системе достижений на платформе Steam стало возможным определить кому же большинство игроков доверили прикрывать спину Шепарда в первой части переиздания Mass Effect: Legendary Edition.

Ачивки игры в Steam / изображение escorenews.com

На момент написания материала 55,2% геймеров завершили пять и более миссий в космической одиссеи от Bioware бок о бок с загадочной кварианкой Тали'Зорой, которая, кстати, в ремастере получила новое лицо. На втором месте с небольшим отставанием и результатом в 52,4% расположился турианец Гаррус Вакариан.

Тройку самых популярных соратников главного героя ME замкнула представительница азари загадочная Лиара Т'Сони – игроки выбрали ее в спутники в 42,3% случаев.

Mass Effect: Legendary Edition вышла 14 мая 2021 на ПК, PS4 и Xbox One, а также доступна на консолях нового поколения по программе обеспечения совместимости. Ремастер получил неоднозначные отзывы критиков и фанатов, но все же может похвастаться финансовым успехом.