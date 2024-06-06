Это рекорд: кто-то заплатил более миллиона долларов за эксклюзивный скин для Counter-Strike

Многие игры предлагают дополнительный контент за отдельную плату. Это могут быть настройки интерфейса, новая одежда, скины для NPC или оружия. Обычно все это стоит не очень дорого, хотя случаются редкие предметы, за которые могут попросить несколько тысяч долларов. Но то, что произошло в Counter-Strike бьет все возможные рекорды.

Что купили

Популярный стример написал в своем твиттере, что скин для оружия АК-47 стал самым дорогим для Counter-Strike во всей истории игры. По крайней мере для тех товаров, которые продавались в открытом доступе. Это не первый случай, когда скины для культового тактического шутера от Valve продаются за высокую цену, но, учитывая более миллиона долларов, это самая высокая цена, которую когда-либо удавалось собрать.

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Скин, о котором идет речь, это StatTrak Factory New AK-47 в узоре Blue Gem 661. Хотя мы знаем, что его продали за более миллиона долларов, конкретная сумма до последнего доллара не разглашается.

Этот скин — настоящий уникальный косметический продукт, который был представлен в CS:GO в 2013 году, и хотя версии в состоянии "Минимальный износ" уже были замечены ранее у других игроков, никто не видел варианта "Factory New" до начала этого года, когда об открытии скина стало известно общественности. Тогда стримеры и игроки Counter-Strike подсчитали, что если его выставить на продажу, то он может стоить до миллиона долларов. Последний раз StarTrak 661 появился в продаже два года назад, когда версия "Минимальный износ" стоила 400 000 долларов.

Ценность этого предмета в значительной степени обусловлена окраской скина Blue Gem, которая придает АК-57 блестящий синий металлический вид. Скины Blue Gem являются наиболее редкими и, соответственно, самыми дорогими скинами в Counter-Strike. Джейк Лаки опубликовал видео, на котором он демонстрирует скин в действии, чтобы каждый мог посмотреть, сколько денег неизвестный человек заплатил за него

Ранее владелец ножа в цвете Blue Gem отклонил предложение в размере около 1,5 миллиона долларов, что сделало бы его самым дорогим скином Counter-Strike из всех существующих.