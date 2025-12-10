Для реализации этого проекта разработчик взял за основу бета-версию приложения Steam, которая увидела свет 4 декабря 2025 года, отмечает 24 Канал со ссылкой на TechSpot.

Как работает модифицированный клиент и что нужно для запуска?

Модифицированное программное обеспечение уже доступно для загрузки на веб-ресурсе автора, где размещены отдельные ссылки для различных версий операционной системы. Стоит заметить, что для стабильной работы клиента от Eazy Black компьютер должен быть оснащен рядом системных обновлений.

Согласно имеющейся информации, неофициальный клиент способен корректно работать даже на ранних сборках Windows 7. Главным условием является наличие установленного пакета Service Pack 1 (KB976932), а также обновления KB2999226.

Кроме того, критически важными являются пакеты KB3080149 или KB4474419. Последние два компонента необходимы для обеспечения поддержки подписи кода SHA-2 в среде Windows 7.

В свое время Windows 7 стала одной из самых успешных разработок Microsoft, позволив пользователям забыть о технических проблемах предшественницы – Windows Vista. Следующая итерация, Windows 8, вызвала противоречивую реакцию из-за радикальных изменений в интерфейсе, навязанные разработчиком.

Несмотря на то, что основная поддержка "семерки" завершилась десять лет назад, а расширенная программа обновлений безопасности прекратилась в 2023 году, система до сих пор имеет своих сторонников.

Обычно игровое сообщество довольно динамично отказывается от устаревшего ПО в пользу новых версий. Вероятно, Windows 10, которая уже не поддерживается, вскоре также потеряет лидерские позиции в статистике Steam. Однако общая кодовая база и архитектура приложений в Windows 10 и 11 дает основания считать, что совместимость программ с "десяткой" будет сохраняться еще несколько лет.