Игрок NAVI вошел в пятерку лучших в ежегодном рейтинге HLTV

Платформа HLTV, которая специализируется на новостях о Counter-Strike, постепенно раскрывает результаты голосования за лучших игроков 2024 года. Вчера сайт наконец начал раскрывать пятерку лидеров, объявив на пятом месте игрока украинской организации NAVI.

Кто среди лидеров

Напомним, что Михай "iM" Иван ранее занял 16 место, Игорь "w0nderful" Жданов расположился на 11 месте, а Валерий "b1t" Ваховский – на 9 месте. Все из команды NAVI. Таким образом из всех игроков команды остаются только Юстинас "jL" Лекавичус и Алекси "Aleksib" Виролайнен, сообщает 24 Канал со ссылкой на HLTV. Кто же из них на пятом месте?

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Согласно обновленному вчера рейтингу, пятую позицию забирает литовец Юстинас "jL" Лекавичус. Как отмечает официальный сайт NAVI, он впервые в своей карьере попал в топ-20 лучших игроков года по версии HLTV, поэтому это весьма значительное достижение, попасть сразу на такое высокое место.

В 2024 году средний рейтинг Юстинаса Лекавичуса составлял 1.13.

Лучшими для него турнирами стали PW Shanghai Major Europe RMR A и ESL Pro League Season 20, которые он завершил с показателями в 1.29 и 1.28 соответственно.

Он также дважды за прошлый год получил награды MVP – за турниры PGL Major Copenhagen 2024 и ESL Pro League Season 20, а также четыре титула EVP (IEM Rio 2024, IEM Cologne 2024, Esports World Cup 2024 и BLAST Premier: Spring).

Четвертое место объявят сегодня, 10 января, а всю первую тройку откроют в субботу, 11 января.