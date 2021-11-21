Качественный фейк: на Reddit очень популярным стал пост с боевым пропуском для Elden Ring

Забавной записью поделился на Reddit один из поклонников видеоигры Elden Ring. Он опубликовал фото, на котором можно увидеть фейковый боевой пропуск для этой игры.

Недавно представители FromSoftware назвали новую дату выхода видеоигры Elden Ring, а также наконец-то указали цену на этот проект, рассказали о различных его изданиях и открыли предзаказы. Правда, один талантливый геймер решил, что они сделали не все.

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Речь идет о пользователе платформы Reddit с никнеймом Cooz78, который захотел "помочь" разработчикам из FromSoftware. Дело в том, что этот геймер опубликовал фото, на котором можно увидеть боевой пропуск для игры Elden Ring. Его пост мгновенно стал самым популярным в этом разделе: более 17 тысяч лайков и почти 900 комментариев. Интересно, что его запись даже вошла в пятерку лучших за все время существования этого раздела.

Наверное, все геймеры, знакомые с творчеством FromSoftware, сразу же поняли, что это качественный и забавный фейк. Правда, немало пользователей Reddit поверили в подобное, а сам пост получил немало жалоб из-за дезинформации. Но модераторы платформы отказались удалять его, а также написали: "если вы подумали, что это правда, то у вас проблемы".

Стоит отметить, что в состав этого фейкового боевого пропуска входит такой контент:

Три карты, которые можно использовать для пропуска сражений с боссами.

5 тысяч монет.

Скин на игрового персонажа с названием "Yeezus" (модель Канье Уэста).

Бустер опыт на один час.

Скин для игры Fortnite с названием "John Dark Souls".

Ранний доступ к бета-версии игры Blood Borne на PC.

Фейковый боевой пропуск для видеоигры Elden Ring / Фото Reddit Cooz78

, что релиз игры Elden Ring состоится 25 февраля 2022 года на PC, PS5, PS4, Xbox Series и Xbox One. На PC цена стартует от 799 гривен, на PlayStation – 1999 гривен, а на Xbox – 70 долларов.