Как делали трейлер The Witcher 4: CD Projekt Red рассказала детали

Прошло больше двух месяцев после премьеры кинематографического трейлера The Witcher 4 на шоу The Game Awards 2024, и студия CD Projekt Red решила поделиться подробностями его создания.

Ролик, снят в сотрудничестве с Platige Image Studios, сочетает в себе дух книг Анджея Сапковского, восточноевропейский менталитет и передовые технологии, рассказывает 24 Канал.

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Сюжет трейлера и замысел

Основная идея трейлера– переосмысление прошлого и начало новой саги. В сюжете молодая девушка Миона добровольно приносит себя в жертву чудовищной бауке, а Цири пытается это предотвратить. Обе героини выступают зеркальным отражением друг друга: Миона осознает, что самопожертвование неправильно, но не может пойти против традиций села, а Цири как будущая ведьмачка понимает это лучше всех.

CDPR стремилась сохранить славянскую атмосферу и передать философию мира The Witcher:

Вокруг только оттенки серого, нет абсолютной определенности, только выбор между меньшим и большим злом.

Технические особенности создания трейлера

Съемки сцен с захватом движения продолжались 14 дней.

Чтобы воспроизвести эффект съемки на реальную камеру, в студии записывали движения операторов.

При появлении магии в кадре камера переключается из ручного режима на автоматический, используя виртуальные операторские инструменты (краны, дорожки и т.п.).

Для передачи кинематографического эффекта разработчики арендовали реальное съемочное оборудование и экспериментировали с разными оптическими эффектами (искажение, блики, размытие, эффект боке).

Баук был воспроизведен с помощью специальной конструкции, которой управляли четыре человека, изображая суставы и лапы монстра.

Unreal Engine 5 позволил быстро тестировать идеи и сразу оценивать результат., что существенно расширило творческие способности команды.

Что будет дальше

В конце 10-минутного ролика на официальном канале CDPR руководитель нарративного отдела Филипп Вебер отметил:

Вам придется оценивать ситуации и принимать сложные решения, в частности, что должно произойти после событий в трейлере.

Как создавать трейлер The Witcher 4

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В настоящее время The Witcher 4 находится в активной разработке, которая началась осенью 2024 года. Дата выхода игры и целевые платформы пока не объявлены, но известно, что по сюжету Цири прошла Процедуру Трав и готовится стать настоящей ведьмачкой.