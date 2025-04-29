GTA 4 вышла 17 лет назад: бывший разработчик рассказал, что решили не добавлять в игру

Один из бывших разработчиков серии Grand Theft Auto, Оббе Вермей, в публикации на платформе X поделился воспоминаниями о создании GTA IV, релиз которой состоялся 17 лет назад 29 апреля 2008 года.

По словам Вермея, для того, чтобы сделать игру действительно "next-gen", разработчики были вынуждены отказаться от многих функций, которые присутствовали в GTA: San Andreas, информирует 24 Канал.

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Среди фишек от которых решили окончательно отказаться в GTA 4 – система характеристик персонажа (фитнес, вес), несколько городов, стелс-механика, плавание под водой, реактивные ранцы, танки, велосипеды, монстртраки, тюнинг автомобилей, самолеты и тому подобное.

Вермей также отметил, что на этот раз миссии в игре создавались не вокруг геймплея, как раньше, а под конкретную историю.

PlayStation 3, по его словам, была "сложной в работе", поэтому основной платформой для разработки стала Xbox 360. Также подразделение Rockstar San Diego разработало новый движок RAGE, который пришел на смену RenderWare.

Одним из достижений проекта стала реализация сетевой игры на 32 игрока, которая впоследствии эволюционировала в популярную GTA Online.

Вермей покинул Rockstar North через девять месяцев после релиза. Причиной стали увеличение команды и масштаба проекта, а также изменение атмосферы.

Я думал, что игра будет становиться только мрачнее и серьезнее, но GTA V доказала, что я ошибался,

– написал он.

Разработчик также вспомнил, что оригинально игру планировали выпустить 16 октября 2007 года, успев до рождественского сезона. Решение о переносе было принято в июле того же года, когда стало понятно, что дедлайн не будет выполнен.

Он предположил, что в случае с GTA 6 Take-Two будет принимать аналогичное решение незадолго до релиза. "Держу кулаки за августовский финансовый отчет Take-Two", – добавил он. И отметил, что не имеет никакой инсайдерской информации о дате выхода игры.