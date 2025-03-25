Экс-маркетолог Valve рассказала, как разогнали продажи Half-Life с помощью простого приема

Оригинальная Half-Life сегодня считается одной из самых успешных игр для ПК, но на старте продаж интерес к ней был довольно сдержанным. Лишь после хитрого маркетингового хода Valve смогла привлечь внимание геймеров и существенно увеличить продажи.

Бывшая директор по маркетингу Valve Моника Гаррингтон, которая вместе с бывшим мужем Майком Гаррингтоном стояла у истоков компании, рассказала о трудностях с продвижением Half-Life, передает 24 Канал.

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Оказалось, что в начале продаж покупатели почти не обращали внимания на коробки с игрой, несмотря на ее качественное исполнение. Half-Life поставлялась в ярко-оранжевой упаковке с логотипом "лямбда" на обложке, но этого оказалось недостаточно, рассказала Гаррингтон в интервью PC Gamer.

Чтобы изменить ситуацию, Valve обратилась к издателю Sierra с просьбой добавить на коробки новый элемент – наклейку "Игра года" (Game of the Year). Поскольку Half-Life получила очень теплый прием от критиков, правдивость этого утверждения не вызывала сомнений. Сначала наклейку начали клеить на уже выпущенные копии, а затем Sierra переиздала игру с обновленной обложкой.



Half-Life с пометкой "Игра года" / Фото Valve

Эта стратегия оказалась успешной и значительно повысила продажи Half-Life. Гаррингтон отметила, что Valve первой применила такой маркетинговый прием для продвижения своего продукта.

Сейчас использование наград вроде "Игра года" является распространенной практикой в игровой индустрии, даже для проектов, которые не получали официальных наград.