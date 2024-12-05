Справочник STALKER 2: об этом нужно знать перед тем, как погрузиться в игру

Выжить в Зоне – нелегкое дело. STALKER 2 предлагает игрокам суровый и захватывающий опыт, но не дает полезных советов. Если вы начали свое путешествие, или только собираетесь это сделать, вам стоит ознакомиться с самыми необходимыми советами, которые помогут сделать вашу жизнь в Зоне немного комфортнее.

24 Канал подготовил для вас полезный гайд из неожиданных моментов и подсказок, которые становятся понятными не сразу, но о которых точно стоило знать перед тем, как начать свое путешествие Зоной.

Вам будет полезно Полный справочник кодов к сейфам и дверям в игре STALKER 2: Сердце Чернобыля

Используйте аномалии в свою пользу

Хотя аномалии часто представляют смертельную опасность, они могут стать вашим величайшим союзником в борьбе с врагами, такими как мутанты или слепые собаки.

Неосмотрительного врага, который пытается атаковать вас, можно заманить в аномалию. Иногда не стоит натужно стараться попасть в мутанта – позвольте опасностям Зоны справиться с врагом самим. Вам же останется наблюдать за тем, как ваших врагов разрывает на куски, сжигает или сдувает – это настолько же приятно, насколько и эффективно.



Аномалия может стать вашим союзником в Зоне / Фото GSC Game World

Побочные миссии имеют срок действия

Не все побочные миссии одинаковы, и некоторые из них имеют ограниченное время выполнения. Кроме того, приняв одну миссию, вы можете сделать другие недоступными, независимо от того, выполните вы ее или откажетесь от нее.

Поэтому есть смысл отдавать предпочтение задачам, которые предлагают наибольшее вознаграждение, иначе рискуете потерять ценные возможности.

Прячьте добычу в сундук

Носить с собой все, что вы найдете, в Зоне непрактично. К счастью, у вас есть личный тайник в задней комнате лавки Хомяка в Залесье (да и в любом другом лагере). Используйте его для хранения поврежденного оружия, лишних боеприпасов или других предметов, которые вы пока не можете использовать.

Ваш тайник защищен от других сталкеров и доступен из некоторых локаций, таких как Террикон или Росток, поэтому вы никогда не потеряете свои ценности.



Инвентарь сундука в STALKER 2 доступен из любого лагеря / Фото 24 Канал

Никому не нужен ваш хлам

Большинство торговцев не покупают оружие или снаряжение с красным показателем прочности, поскольку эти предметы почти сломаны. Хотя такие мастера, как Линза в Залесье, могут их отремонтировать, стоимость ремонта может превысить цену перепродажи.

Планируйте ремонт тщательно, особенно если вы хотите модернизировать свое снаряжение – ремонт является обязательным перед модификацией и крайне дорогим, но нужным, иначе сломанное снаряжение и оружие скорее убьют вас, чем спасут.

Разные продавцы предлагают разные цены

Стоимость ремонта может существенно отличаться в зависимости от мастера. Например, если у мастера на Терриконе вы можете выложить целое состояние, то мастерская в Залесье может предложить лучшую цену. Не бойтесь путешествовать между населенными пунктами, чтобы сэкономить тяжело заработанные купоны.



Лучше придержать артефакты для тех, кто заплатит больше / Фото 24 Канал

Сон лечит самые глубокие раны

Полноценный ночной отдых творит чудеса в STALKER 2. Сон не только ускоряет время, но и восстанавливает утраченное здоровье.

Однако помните, что голод не прекращается, пока вы спите, поэтому держите под рукой немного еды, чтобы не идти на компромисс. Кровати можно найти практически в каждом лагере на карте.



Сон лечит раны / Фото 24 Канал

Каждый хедшот имеет значение

Выстрелы в голову имеют решающее значение в бою, особенно против врагов защищенных броней. Не спешите стрелять в тело – часто это могу быть пустой тратой патронов. Лучше целиться в голову, поскольку такой подход сводит к минимуму расход патронов и обеспечивает быстрое уничтожение противника.

Переключив оружие в режим одиночного выстрела, вы сможете повысить точность стрельбы, сэкономить ресурсы и увеличить шансы на выживание.



Хедшот – лучший способ сэкономить патроны / Фото 24 Канал

В игре есть фасттревал, но возможно вам захочется пройтись

Так, STALKER 2 есть быстрое перемещение, но оно не бесплатное. В лагерях есть NPC-проводники и они могут телепортировать вас на ранее посещенные локации – конечно же за кругленькую сумму.

Но если у вас мало купонов, лучше подумать о пешей прогулке. Поход может быть долгим, но он может спасти вас в долгосрочной перспективе.



Проводники обозначены соответствующими метками на карте / Фото 24 Канал

Не пропустите Как найти артефакт "Корона" в STALKER 2: подробный гайд

Эти советы подготовят вас к путешествию в мир STALKER 2. Это поможет сделать ваш опыт менее суровым и более полезным. Даже небольшая подготовка имеет большое значение в этом беспощадном мире, где Зона не щадит ни одного сталкера.